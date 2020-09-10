В НБУ пояснили, як контролюватимуть ціни у 2021 році

У НБУ заявили, що триматимуть зростання цін в Україні у 2021 році на помірному рівні. А якщо інфляція зросте, то її повертатимуть до рамок за допомогою зміни облікової ставки (вона впливає на вартість кредитів і дохідність за депозитами).

Таким будуть основні засади грошово-кредитної політики на наступний рік, які регулятор затвердив у четвер, 10 вересня. Про це йдеться в повідомленні на сайті НБУ.

Принципи роботи НБУ на 2021 рік:

НБУ продовжуватиме політику таргетування інфляції для забезпечення цінової й фінансової стабільності, а також сприяння стійким темпам приросту ВВП;

підтримуватиме інфляцію на рівні 5% із допустимим відхиленням 1 в.п.;

НБУ не намагатиметься тримати курс валют на певному рівні; тобто курс долара і євро "плаватиме".

"Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік – це сигнал бізнесу та експертній спільноті про послідовність нашої політики. Низька та стабільна інфляція залишається нашим пріоритетом. Водночас Національний банк ставить перед собою завдання не тільки підтримувати помірні темпи зростання цін, але й пожвавити банківське кредитування, сприяти здешевленню і подовженню строковості фінансових ресурсів для розвитку реального сектору економіки", – зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.

Якщо інфляція ставатиме нижчою, ніж заплановано, НБУ опускатиме облікову ставку, щоб "розігнати" інфляцію до потрібного рівня.

"У разі більш низького, ніж цільове, значення прогнозу інфляції НБУ пом'якшуватиме монетарну політику, утримуючи ключову ставку нижче за нейтральний рівноважний рівень, що сприятиме пожвавленню ділової активності і, відповідно, поверненню її до інфляційної мети", – сказав голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Як це впливатиме на ціни в Україні

У НБУ допустили ймовірність, що через непередбачувані економічні шоки в Україні можливі короткострокові стрибки цін. Однак інфляцію збираються повертати в потрібні рамки.

Можливий і інший сценарій: коли інфляція занадто падатиме. Якщо для простих громадян стабільні ціни це добре, то для економіки загалом – не сильно. Помірна інфляція (до 5-6%) зберігає ділову активність і оживляє кредитування. А ось "застій" у цінах позначається на прибутку бізнесу і може перешкодити виконанню державного бюджету.

Якщо інфляція падатиме, НБУ збирається знижувати облікову ставку. Облікова ставка визначає вартість грошей, зокрема кредитів у банках. Бізнес, бачачи, що кредити дають на більш вигідних умовах, активніше позичатиме гроші і витрачатиме їх на розвиток, зокрема купуватиме різні товари. А на товари, на які є попит, ціни зазвичай піднімаються. Отже, це і буде метою НБУ – підвищення інфляції до певного рівня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня правління Нацбанку України ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін – на рівні 6%.

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