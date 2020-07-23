У НБУ пояснили, чому в Україні різко подорожчав долар

Різке зростання курсу долара, що сталося в Україні протягом останніх двох тижнів, у НБУ пояснили психологічними факторами.

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб у четвер, 23 липня (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сологуб сказав, що Україна вже 5 років живе у режимі плаваючого курсу і коливання курсу є природними. Вони відбуваються через різні фактори. Деколи – це коливання попиту та пропозиції валюти з боку експортерів та імпортерів, деколи – це пояснюється психологічними факторами.

"Цього разу ми бачимо, що природа коливань останніх тижнів – психологічна. Наприклад, після заяви голови НБУ Смолія 2 липня про звільнення Нацбанк вимушено вийшов на ринок і продав $150 млн", – сказав Сологуб.

Він додав, що останніми днями також спостерігається зростання попиту на валюту з різних джерел – валюту купує як населення, так і бізнес.

"Це спричинено публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде слабша і т. д. Фундаментальних причин немає. Навпаки – ситуація досить сприятлива. Тому коливання найперше пов'язане із заявами про те, що гривня буде слабшати", – пояснив Сологуб.

Він додав, що за останні три дні НБУ продав $350 млн доларів. Тоді як у березні, на початку карантину, для згладжування курсу доводилось продавати таку суму за день.

"НБУ, як і раніше, буде згладжувати надмірні коливання", – заявив Сологуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 23 липня, виріс і встановився на рівні 27,77 грн (+11 коп.). Довідковий курс євро становив 32,18 грн (+51 коп.).