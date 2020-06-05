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5 червня • оновлено в 18:18
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Міжнародні резерви України скоротились – НБУ

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Міжнародні резерви України у травні зменшились на 1,3%. За попередніми даними, станом на 1 червня, вони становили $25 млрд 371 млн.

Про це повідомили на сайті Нацбанку Україні. "У травні вони зменшилися на 1,3%, втім залишаються на рівні, близькому до показників початку року. Зниження резервів упродовж минулого місяця пов'язане насамперед із погашенням значної частини цьогорічних зобов'язань за державним боргом", – йдеться у повідомленні.

Резерви України

Резерви України

Що впливало на резерви України

  • операції уряду з управління держборгом. На обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті загалом було спрямовано 1476,1 млн дол. З цієї суми 1009,2 млн дол. сплачено за ОЗДП, 337,7 млн дол. – за ОВДП, номінованими у валюті, 60 млн дол. – за зобов’язаннями перед МВФ, решта коштів – за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами;

  • операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. Загалом у травні Національний банк викупив 660,6 млн дол. Інтервенції з продажу валюти не проводились;

  • переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", – додали у НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останній рік курс долара в Україні зріс на 51 копійку, мінімальна зарплата – на 550 грн, а мінімальна пенсія – на 141 грн. Водночас літр бензину А-95 подешевшав у середньому на 8,5 грн, газ для населення – майже вдвічі, а от кілограм гречки з майже 17 грн здорожчав до 43 грн.

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Автор
Андрій Довгань
Місце
Україна
Тег
національний банк України
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