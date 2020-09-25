В НБУ показали, яким буде курс долара після вихідних

Олександр Литвин Mакроекономіка 00:04, 26.09.2020

В Україні з 25 до 28 вересня курс долара збільшиться на чотири копійки і становитиме 28,26 грн/$.

Про це йдеться в статистичних даних Національного банку України. Варто відзначити, що регулятор не встановлює курс, а всього лише фіксує його виходячи з даних про середню вартість валюти по всім зареєстрованим операціях.

Курс долара після вихідних
НБУ

За різкого падіння долара НБУ почне його викуповувати, а за значного зростання буде сповільнювати швидкість девальвації гривні. Своє слово можуть сказати і продавці, але їхнього потенціалу не вистачить для повернення за психологічно важливий рівень у 28,00 грн. Зі звіту НБУ вкрай важливо буде дізнатися обсяги витрачених резервів, які наразі оцінюються близькими до 300 млн доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україна знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавируса. При цьому вже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.

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