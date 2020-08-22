В МВФ нагадали Україні умови нового траншу, але досі не визначили дати

МВФ продовжить співпрацю з Україною, для отримання нового траншу потрібно завершити реформи митної та податкової служб, затвердити план роботи з "поганими" (ті, які не погашають вчасно) кредитами в банках.

Про це представник МВФ в Україні Йоста Люнгман розповів в коментарі hromadske. У Фонді досі не визначили дати візиту до Києва і терміни виділення нового кредитного траншу. "Дискусії щодо виконання параметрів і показників (кредитної) програми тривають, дату початку роботи місії МВФ щодо першого перегляду програми поки що не визначили", – сказав Йоста Люнгман.

За його словами, зараз тривають дискусії з урядом щодо термінів проведення реформ, які є умовами для отримання Україною грошей від фонду, а також економічної і фінансової політики держави.

"Важливо, щоб поточна економічна політика відповідала тим критеріям, на яких базовано Меморандум про економічну і фінансову політику, і щоб зміст і тимчасові рамки плану реформ були якомога зрозуміліше. Саме з цих питань і тривають дискусії", – додав Люнгман.

Новий меморандум з МВФ був підписаний президентом України, прем'єр-міністром, міністром фінансів і головою НБУ в рамках запиту нової 18-місячної програми фінансування stand-by на SDR3,6 млрд ($5 млрд).

Згідно з опублікованими матеріалами, після виділення першого траншу в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намічено чотири перегляди програми – за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня та 15 жовтня – наступного.

Передбачається, що за підсумками двох переглядів цього року Україна зможе отримати ще по SDR500 млн, а за підсумками двох переглядів у наступному році – сумарно ще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

рішення про видачу чергового кредиту Україні в розмірі $5 млрд було ухвалено МВФ 9 червня. Кошти підуть на підтримку економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

Також у Мінфіні заявили, що частину коштів від траншу мають намір направити на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.

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