У Криму гостра нестача води не тільки через посуху: активістка назвала головну причину

Гостра нестача питної води в тимчасово окупованому Криму пов'язана не тільки з посухами, а й в тому числі з перенаселенням півострова росіянами.

Про це OBOZREVATEL сказала кримська активістка і публіцист Лариса Волошина. За її словами, особливо гостро ця проблема стоїть в найбільших містах – Сімферополі і Севастополі.

"До окупації в Криму проживало 2 млн осіб, а тепер – 3 млн. У Севастополі жило 20 тисяч осіб, а зараз вже 55 тис. Це теж впливає на природні ресурси", – зазначила Волошина.

За словами публіцистки, до того ж в Криму все літо тривав активний туристичний сезон. У період водної кризи і пандемії "ковіду" Крим відвідало 3,5 млн туристів. А в Севастополі відкрили госпіталь для лікування коронавірусу в усіх російських військових, в тому числі і на кораблях.

"З одного боку росіяни на весь світ скаржаться, що немає води, а з іншого – продовжують завозити людей на лікування, відпочинок і на військову службу, перенаселяючи таким чином весь півострів", – зазначила Волошина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму погіршилася проблема з нестачею води. З'явилися показові фото водосховищ.