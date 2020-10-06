В ЄС заявили, що "не роздають гроші просто так", і похвалили Зеленського

Допомога Євросоюзу Україні пов'язана з виконанням країною реформ, адже ЄС не є банк і не роздає гроші просто так.

Про це на пресконференції за результатами 22-го саміту Україна-ЄС у Брюсселі у вівторок, 6 жовтня, заявив віцепрезидент Єврокомісії, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Трансляція виступу велася в мережі.

"Допомога, яку ми надаємо Україні – не без вимог. Ми не є просто банком. Ми не організація, яка роздає гроші просто так. Ми хочемо розвинути Україну як успішну й захищену країну. Справді, наша допомога пов'язана з реформами, для того, щоб розділяти цінності, які ми поділяємо", – сказав він.

Під час здійснення внутрішніх трансферів фіндопомоги, як додав політик, Євросоюз також висуває вимоги до власних членів.

"Я справді хочу ще раз наголосити: допомога, яку ми надаємо Україні, це в наших інтересах, і вона пов'язана з реформами. Це є нашою вимогою до України", – зауважив високий представник ЄС.

Боррель також похвалив президента України Володимира Зеленського, сказавши, що той продемонстрував лідерство у просуванні дуже важливих реформ, особливо земельної, банківської та оподаткування.

"Реформи відіграють дуже важливу роль у порядку денному. Реформи надзвичайно важкі. Дуже часто це вельми потужний, украй складний процес. Я знаю це дуже добре. Я думаю, що нам треба визнати, що президент Зеленський продемонстрував лідерство у просуванні надзвичайно важливих реформ", – сказав Боррель.

Він додав, що в боротьбі з корупцією в України також є досягнення, "наприклад, Вища рада юстиції".

"Там справді треба ще щось робити, але те, що ви вже почали робити з початку свого мандата, це дуже вражає", – сказав європейський політик.

"Наша угода про асоціацію дуже амбітна й далекосяжна, якої ми ще з жодним партнером не маємо", – зауважив він.

За словами Борреля, на саміті сторони обговорили можливості угоди про асоціацію України та ЄС, зокрема цифрову економіку, сприяння торгівлі, "зелену економіку", реформу енергетичного сектора.

"Ваш прогрес – це наш прогрес. Ваша безпека – це наша безпека. Макрофінансова допомога – це частина цього партнерства, й мобілізація ресурсів, щоб боротися з COVID-19 – це теж частина нашого партнерства. У нас спільні кордони, спільна історія, спільна культура і спільні цінності", – сказав представник Євросоюзу.

Він наголосив, що український народ "багато жертвує для свого процвітання" і кращого майбутнього, яке є частиною європейського майбутнього.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки також запевнив у повній підтримці суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України.

Більш детально про 22-й саміт Україна-ЄС читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, лідери Європейського Союзу запевнили, що їхні санкції проти Росії діятимуть до повного відновлення суверенітету України.