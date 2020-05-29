В ЄС схвалили допомогу Україні на 500 млн євро – рішення Єврокомісії

ЄС схвалив виділення Україні кредиту в розмірі 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги.

Про це йдеться на офіційному сайті Єврокомісії. "Єврокомісія схвалила виділення € 500 млн кредитування України в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги цій країні. Ці кошти виділені після виконання Україною всіх узгоджених з ЄС критеріїв і вимог МВФ. Таким чином в цілому з 2014 року ЄС виділив Україні € 3,8 млрд, що є найбільшим обсягом макрофінансової допомоги державі, що не входить в ЄС", – йдеться в заяві.

Україна і Європейський Союз Телеканал 24

Єврокомісія також нагадала, що Україна ще зможе отримати від Брюсселя в цьому році € 1,2 млрд в рамках фінансування зусиль по боротьбі з пандемією коронавируса.

Допомога надається у вигляді кредиту, який потрібно буде повернути. Наприклад, перший транш Україні виділили з процентною ставкою в 1,25%. Борг потрібно погасити до квітня 2033 року. Гроші дали на проведення ряду реформ (податкової системи, енергосектору, соцполітики, корпоративного управління на держпідприємствах).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Євросоюзі анонсували надання Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з наслідками пандемії ще у квітні.

Президент Володимир Зеленський назвав цю допомогу "безпрецедентною в такі важкі часи".