"Укрзалізниця" програла суд і заплатить Сбєрбанку Росії 1,86 млрд

"Укрзалізниця" програла апеляцію в Східному суді і змушена погасити борг Донецької залізниці перед російським Сбєрбанком в розмірі 1,86 млрд грн.

Про це на посилання на вирішення суду повідомляє НВ. "Апеляційну скаргу Акціонерного товариства Укрзалізниця залишити без задоволення. Рішення Господарського суду Донецької області від 27 липня 2020 року у справі № 910/22858/17 залишити без змін", – сказано в тексті постанови від 17 вересня, оприлюдненому в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Раніше повідомлялося, що Велика палата Верховного суду визнала АТ Укрзалізниця правонаступницею по боргах Донецької залізниці з моменту державної реєстрації АТ 21 жовтня 2015 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби перевізника.

У компанії з рішенням суду не згодні і вважають, що воно загрожує національній безпеці України і стабільній роботі залізниці.

За даними УЗ, зараз на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей знаходиться більше 20 тис. вантажних вагонів Укрзалізниці, майже 6 тис. вагонів інших власників, майже 6 тис. Пасажирських вагонів і більше 300 локомотивів.

За приблизними підрахунками, сума фінансових зобов'язань ДП Донецька залізниця перед кредиторами перевищує 6,5 млрд грн, в числі яких - борги російському Сбєрбанку на 3,5 млрд грн, ВТБ Банку на 1,2 млрд грн т.д.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" оголосила про проведення трьох тендерів на закупівлю побутової техніки на суму 870 тисяч гривень.

У Вінницькій області у філії "Укрзалізниці" викрили злочинну схему, яка завдала державі збитків на майже 12 мільйонів гривень.