Україну в 2020-му чекає сильне падіння економіки – Кабмін

В Україні ВВП в 2020 році впаде на 8%, експорт – на 10%, імпорт – на 14,5%, а рівень безробіття складе 9,5%.

Про це йдеться в опублікованій Кабміном програмі стимулювання економіки для боротьби з наслідками COVID-19.Так, згідно з документом:

за прогнозами МВФ, очікується падіння світової економіки на 3%;

в свою чергу, Україна традиційно є більш вразливою до економічних шоків: ВВП може впасти на 4-8% в порівнянні з 2019 роком;

прогнозоване падіння економіки України є наслідком глобальних шоків: несприятлива ситуація на важливих для України сировинних ринках, закриття товарних ринків для українських експортерів, зміна глобальних виробничих ланцюжків

"У підсумку, за прогнозами НБУ, Україна в 2020 році може зіткнутися з падінням експорту (-10%), імпорту (-14.5%), розширенням дефіциту бюджету (8% ВВП) і зростанням рівня безробіття (до 9.5%)", – йдеться в публікації.

Найгіршим за оцінками Нацбанку буде другий квартал 2020-го. За його підсумками (рік до року) скорочення ВВП складе 11%. Як тільки карантин закінчиться, економіка почне різко відновлюватися (дивіться графік), вважає регулятор.

"Цьому сприятиме також м'яка фіскальна і монетарна політика, збільшення урядом бюджетних витрат на подолання кризи і заходи НБУ з підтримки позичальників і кредитування бізнесу", – йдеться в звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.