Україну очікує пікове навантаження за кредитами: скільки мільярдів віддаємо щомісяця

Україна в 2020 році (за даними на липень) повинна виплатити 485 млрд грн. З них 129,4 млрд піде на обслуговування кредитів (комісії, відсотки) і 355,5 млрд грн на погашення. Найбільше доведеться віддати в вересні (81,8 млрд грн).

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Помісячно нам належить повернути:

в серпні 48,85 млрд грн;

у вересні 81,82 млрд грн;

в жовтні 11,61 млрд грн;

в листопаді 38,34 млрд грн;

в грудні 19,03 млрд грн.

Скільки грошей має віддати Україні за борги у 2020 році Міністерство фінансів

Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в такій ситуації нічого критичного не вбачає. Мовляв, так відбувається в усьому світі, а уряду вдасться зібрати потрібну суму (кредити дадуть МВФ, ЄС, а ще можна зібрати гроші на випуску облігацій).

"Україна цього року замість 3,5% планового зростання продемонструє щонайменше 5% падіння економіки. Зрозуміло, що на цьому тлі падають доходи. Обов'язково мало відбутися збільшення дефіциту державного бюджету. В результаті частина витрат бюджету була знижена, частину витрат довелося збільшити. Це те, що стосується витрат на медицину, на боротьбу з коронакризою. Вони в підсумку роздули дефіцит державного бюджету до 7,5% ВВП. Це значна величина, і Україна зазвичай в останні роки не мала такого рівня дефіциту. Це високий дефіцит", – додав радник президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL: