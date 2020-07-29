Україну очікує пікове навантаження за кредитами: скільки мільярдів віддаємо щомісяця
Україна в 2020 році (за даними на липень) повинна виплатити 485 млрд грн. З них 129,4 млрд піде на обслуговування кредитів (комісії, відсотки) і 355,5 млрд грн на погашення. Найбільше доведеться віддати в вересні (81,8 млрд грн).
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Помісячно нам належить повернути:
в серпні 48,85 млрд грн;
у вересні 81,82 млрд грн;
в жовтні 11,61 млрд грн;
в листопаді 38,34 млрд грн;
в грудні 19,03 млрд грн.
Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в такій ситуації нічого критичного не вбачає. Мовляв, так відбувається в усьому світі, а уряду вдасться зібрати потрібну суму (кредити дадуть МВФ, ЄС, а ще можна зібрати гроші на випуску облігацій).
"Україна цього року замість 3,5% планового зростання продемонструє щонайменше 5% падіння економіки. Зрозуміло, що на цьому тлі падають доходи. Обов'язково мало відбутися збільшення дефіциту державного бюджету. В результаті частина витрат бюджету була знижена, частину витрат довелося збільшити. Це те, що стосується витрат на медицину, на боротьбу з коронакризою. Вони в підсумку роздули дефіцит державного бюджету до 7,5% ВВП. Це значна величина, і Україна зазвичай в останні роки не мала такого рівня дефіциту. Це високий дефіцит", – додав радник президента.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Таким чином, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.
У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж за рік до цього.
У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.
"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.
Україна у 2020 році має виплатити за державним боргом 400 мільярдів гривень.