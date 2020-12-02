Українцям будуть по-новому призначати виплати з безробіття: що ухвалила Рада

В Україні будуть надавати допомогу по частковому безробіттю всім підприємствам, у тому числі й великим, на час карантину.

За відповідний законопроєкт №3486 в другому читанні проголосували 287 нардепів. Автором документу є голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова.

У законопроєкті уточнюється, що йдеться про надання підтримки не тільки в карантин, що вводиться через коронавірус, а й на час інших карантинів.

У документі прописані терміни, в які роботодавці повідомляють центру зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників — не пізніше ніж за два місяці до звільнення і не пізніше ніж за 30 календарних днів до звільнення у разі, якщо це держслужбовці. Також прописані конкретні підстави для отримання підприємствами допомоги по частковому безробіттю через зупинку виробництва.

При цьому зазначається, що право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину мають усі застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини.

"Проєкт Закону матиме вплив на інтереси працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва, а також роботодавців, що дозволить зберегти їм кадровий ресурс підприємства та попередить соціальну напругу на ринку праці", – йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, особам, звільненим з військової служби після участі в проведенні АТО/ООС, без умови встановлення інвалідності видаватимучь ваучери для підтримки конкурентоспроможності на ринку праці. Водночас головам сімейних фермерських господарств дозволили платити ЄСВ за себе і за членів сімейного фермерського господарства.

Зазначимо, що в першому читанні цей законопроєкт був проголосований 13 липня 2020 року.

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