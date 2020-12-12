Українцям виплатять по 8 тисяч гривень до локдауну: в Офісі президента повідомили про прийом заявок
Українцям, які через посилення карантину позбавлятися зарплати, або фізособи-підприємці, які змушені будуть закритися, отримають компенсацію в розмірі 8 тис. грн ще до січневої локдауна.
Вже з 14 грудня чиновники почнуть приймати заявки на оформлення допомоги, про це в ефірі "Украіна24" заявила заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, йдеться на сайті відомства. "Порядки та постанови, які ухвалив уряд і які мають бути опубліковані найближчими днями, спрямовані на те, щоб допомога була виплачена перед запровадженням посиленого карантину. З початку наступного тижня можна буде подавати заявки. Вони подаватимуться в електронній формі", – зазначила вона .
Без виплати залишаться співробітники:
якщо після 31 жовтня 2020-го виді діяльності їх підприємства поміняли на той, який не може працювати в період локдауна;
працюють за сумісництвом;
отримують середню зарплату вище 30 тис. грн.
Підприємці, якщо:
офіційно працюють менше трьох місяців;
платили за себе ЄСВ менше трьох місяців;
які після 31 жовтня 2020-го поміняли вид діяльності;
які є і найманими працівниками, і фізособами-підприємцями;
які вже припинили свою діяльність (закрилися).
Відзначимо, отримати допомогу можна також і через додаток "Дія".
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату в розмірі 8 тисяч гривень. Це може призвести до втрат бюджету в розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОП), пришвидшеного зростання цін і подорожчання долара.