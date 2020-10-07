Українцям пропонують платити за машини по-новому: хто зможе купувати за ціною, як у ЄС

В Україні група "слуг народу" на чолі з нардепом Євгеном Брагарем зареєструвала законопроєкт, який скасовує акциз та інші податки під час розмитнення частини машин. Крім того, з'являються пільгові категорії, які зможуть купувати машини за ціною, як у ЄС.

Відповідні нововведення передбачені законопроєктом №4172. Про те, як і для кого можуть змінити податки – читайте в матеріалі.

Що і як пропонують змінити: головні норми

Новий законопроєкт "слуг народу" – ще один варіант вирішення проблеми "євробляхерів", левова частка яких досі не розмитнила свої автомобілі. Якщо раніше, як уже писав OBOZREVATEL, акциз зовсім пропонували скасувати, то тепер хочуть зробити це тільки для тих, хто ввіз і не оформив авто до 1 вересня 2020 року. Вони зможуть не платити акциз, ПДВ, пенсійний збір. Правда, за певних умов:

якщо машина ввезена до 1 вересня 2020 року;

якщо вона не старіша від 28 років (випущена після 1 січня 1992 року);

вартість машини не перевищує 100 мінімалок станом на початок року (зараз 472 300 грн, або близько $16,6 тисячі);

протягом п'яти років ви можете без акцизу розмитнити тільки одну машину.

Крім "євробляхерів", особливими умовами зможуть скористатися й пільгові категорії. Вони звільняються від усіх податків, якщо машина коштує до 100 мінімалок. Це стосуватиметься:

авто спеціального призначення (наприклад, швидкі);

машини для армії, служб безпеки;

авто для державних установ для дітей (інтернати, дитячий будинок і т. д);

машини учасників військових дій, українців з інвалідністю та членів їхніх сімей;

багатодітні та прийомні сім'ї;

спортивні школи і центри.

Зараз українці платять акциз за авто, який обчислюється за формулою: базова ставка*коефіцієнт двигуна*коефіцієнт віку автомобіля. Але крім акцизу, власники повинні заплатити ще ПДВ 20%, митний збір 5-10%, збір до пенсійного фонду 3-5% і 1,5% військового збору. Загальна сума виходить чималенька, а для старих авто ціна злітає в рази.

Для прикладу: за автомобіль 2005 року випуску з об'ємом двигуна 2,2 куб. дм (бензин), який за кордоном купили за $ 5 тис., доведеться заплатити $ 1,45 тис. ПДВ, $ 500 доларів збору, $ 1,752 тис. акцизу і ще $ 218 пенсійного збору. В сумі авто подорожчає з $5 тис. до $8,7 тис.

За новими правилами, якщо машину пригнали до вересня, платити акциз, ПДВ і пенсійний збір не доведеться.

Митна адвокатка Ольга Ніколаєнко впевнена: законопроєкт має, ймовірніше, політичний характер і на тлі дефіциту Пенсійного фонду, який зростає, ухвалений не буде. Ба більше, сама норма, згідно з якою можна отримати пільгові умови під час ввезення до 1 вересня 2020-го, створює нерівні умови.

"Я б сказала, що зараз увесь це рух набув, ймовірніше, політичного характеру, зі своїми джерелами заробітку, зі своїм електоратом. Тому питання "евроблях" буде порушуватися й далі, але зараз перспективи ухвалення такого законопроєкту дуже невеликі", – розповідає OBOZREVATEL адвокатка.

Один із авторів законопроєкту Святослав Юраш розповів нам: прийняв рішення поставити свій підпис під документом, оскільки активно спілкувався з представниками громадськості, які лобіювали вказаний документ. Хоча водночас сам законопроєкт розробив інший парламентарій. OBOZREVATEL звернувся до фракції "Слуга народу" з проханням надати коментар щодо зазначеного законопроєкту, однак на момент публікації відповідь ми так і не отримали.

"Євробляхерів" продовжують штрафувати, а рішення вже ухвалено

В Україні посилили покарання за авто на єврономерах і в кілька разів знизили акциз ще кілька років тому. Зазначені законопроєкти розробила нардепка Ніна Южаніна, яка тоді очолювала профільний комітет, а зараз є його рядовим членом.

"Після попереднього закону 90% власників провели митні процедури і поставили свої авто на облік в Україні. 10% власників залишаються або принципово незгодними, або самі є організаторами громадських рухів, або ж це ті, хто не має навіть документа на право власності й фізично не може пройти всі процедури", – розповідає OBOZREVATEL член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Як зазначає юрист Олександр Плахотник, у судовому реєстрі можна знайти десятки рішень про накладення штрафів у розмірі 170 тис. грн через порушення митного кодексу. Наприклад, минулого місяця (справа 33/811/1156/20) Львівський апеляційний суд розглядав прохання потерпілого скасувати штраф через те, що ввіз в країну Peugeot і не розмитнив його протягом 10 діб, як того вимагає закон.

Адвокат намагається довести, що потерпілий не ввозив автомобіль (просто сидів поруч), а насправді його обдурили і змусили на свої документи ввести чужий автомобіль.

"Якщо хтось думає, що можна не розмитнювати автомобіль і чекати якихось особливих пільг, він сильно помиляється. Зараз вас можуть зупинити і оштрафувати навіть за керування автомобілем, який порушив митні терміни оформлення", – пояснює OBOZREVATEL адвокат.