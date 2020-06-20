Українцям продають "ліки" проти коронавірусу та замовляння на здоров'я: як заробляють на пандемії

В Україні на спеціалізованих майданчиках та в соцмережах продають "ліки" проти коронавірусу, телефоном можна отримати замовляння від вірусу від спадкової цілительки та замовити "консервований захист".

Про те, як і хто заробляє на пандемії в Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Стоп коронавірус!" Хворобу обіцяють вилікувати замовлянням

Поки вчені в усьому світі працюють над вакциною та способами лікування коронавірусу, в Україні вже знайшли ліки – женьшень. У всякому разі, так стверджується в оголошенні на одному з популярних сайтів. Звичний всім корінь рослини, як запевняють продавці, дасть змогу зупинити поширення страшного вірусу. Мовляв, пийте – і імунітет поборе будь-яку хворобу, зокрема й COVID-19.

В Україні обіцяють вилікувати від коронавірусу травами

OBOZREVATEL зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону. Менеджер на ім'я Павло уточнив: це всього лише корінь женьшеню, імунітет він підвищить, та ось коронавірусну інфекцію, найімовірніше, не вилікує.

"Підтримує обмінні процеси. Від коронавірусу не можу сказати, що допоможе. Це менеджери трохи перехопили через край. COVID-19 – це таке ж захворювання, як і інші, але поки від нього нічого не придумали. Якщо побачите, що хтось продає щось проти коронавірусу – це, найімовірніше, буде фейковий продукт", – ввічливо пояснив молодик.

Ворожки в Україні обіцяють вилікувати від коронавірусу vkpress

Спадкова "відьма" Галина за 1000 грн обіцяє прочитати замовляння, що вбереже від коронавірусу не тільки вас, але й усіх близьких. Послугу надає телефоном, попередньо треба записатися на прийом і пройти "діагностику".

"Будь-яку хворобу можна замовити. Від коронавірусу обов'язково допоможе, але якщо я візьмуся, то допоможе від будь-якого захворювання", – обіцяє дівчина. У слухавці можна почути ще десятки голосів – ніби "ворожка Галина" перебуває в тісному кол-центрі, де, крім неї, з клієнтами спілкуються ще десятки людей.

Діагностику ворожка проводить у вайбері, для цього їй потрібно надіслати своє фото, ім'я та дату народження. І платити за це необхідно окремо – 200 грн. Після діагностики може виявитися, що захисту від COVID-19 вам мало, можливо, доведеться захищатися й від інших недуг.

"Гарантія 100%. Навіть якщо раптом десь і буде коронавірус, то ви не заразитеся. А якщо заразитеся – зовсім без проблем все мине", – запевняє Галина.

Довідки про відсутність коронавірусу продають навіть у турагентствах

Низка країн для перетину свого кордону вимагає надати підтвердження, що у вас немає COVID-19. Наприклад, українці, які потрапляють до ЄС (заробітчани, наприклад), повинні або пройти двотижневу самоізоляцію, або надати медичний документ.

В одному з туристичних агентств пропонують своїм клієнтам оперативно оформити таку довідку та пройти тестування за 1500 грн. Водночас у лабораторіях за таку ж послугу в Києві просять приблизно 700 грн.

Шахраї в Україні наживаються на коронавірусі

"Ви можете й самі звернутися та оформити, але в нас усе відбудеться оперативно, така довідка буде дійсна протягом чотирьох днів, її оформлять за всіма міжнародними стандартами", – переконують в агентстві.

Деякі ЗМІ пишуть про те, що медичні довідки про відсутність коронавірусу продають і без аналізів, проте з десятків розміщених варіантів, які обтелефонував OBOZREVATEL, у всіх пропонували направити в лабораторію "без черг". Вартість обстеження коливається від 700 до 2500 грн.

Іграшка у вигляді бактерії коронавірусу

Виробники іграшок і сувенірів також почали заробляти на темі COVID-19. Крім іграшок у вигляді молекули вірусу, у мережі можна знайти "законсервований захист від коронавірусу" (всередині медична маска).

У мережі продають консервований захист від коронавірусу

Пандемія коронавірусу, незважаючи на очікування окремих експертів, не закінчилася разом зі спекою. В Україні вірус перебуває на піку, а єдине, що зараз може захистити від зараження – дотримання особистої гігієни, соціальної дистанції та карантинних заходів.