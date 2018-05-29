Українцям приходять платіжки за нерухомість: податок виріс в два рази

Українці отримують перші квитанції з податку на нерухомість. Платежі закріплені в процентах від мінімальної зарплати і платяться за минулий рік. З огляду на двократне зростання мінімалки, пропорційно зростуть і суми в квитанціях.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Ставка податку - не більш 1,5% від мінімальної зарплати (за рішенням місцевої влади може бути і менше 1,5%). Наприклад, в минулому році за квартиру площею 90 кв.м. при ставці в 1% і "стандартної" пільзі, потрібно було заплатити податок розміром 413,4 грн. В цьому році за таку ж квартиру і при таких же умовах доведеться заплатити вже 960 грн.

Фізособи мають два місяці з моменту, як вони отримали квитанцію, щоб заплатити податок на нерухомість, нагадує юрист Діна Дрижакова. "Відповідно до Податкового кодексу, фізичні особи зобов'язані заплатити податок протягом 60 днів після отримання повідомлення. Тобто у народу є майже два місяці. А далі починаються штрафні санкції. Якщо затримка до 30 днів - 10% від суми нарахованого податку. А якщо вже більше 30 днів - 20% від суми нарахованого податку ", - пояснює Дрижакова.

Крім того, в Податковому кодексі передбачена пеня в розмірі 120% облікової ставки. На даний момент облікова ставка становить 17%, а пеня - 20,4%.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL . Податок на нерухомість - про дин з основних джерел поповнення місцевих бюджетів. Для прикладу, в минулому році бюджети Івано-Франківської області отримали 13,5 млн грн податку на нерухомість. Для порівняння, в цій же області зібрали всього 15 млн грн податку на прибуток підприємств.