Українцям пообіцяли нові тарифи на газ: міністр розкрив деталі

В Україні завдяки підписанню контракту з "Газпромом" з'явилася можливість знизити ціни на газ При цьому нові угоди примушують монополіста платити навіть в тому випадку, якщо блакитне паливо вони не прокачують.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель. Політик анонсував зниження цін, але пообіцяв, що таке рішення озвучать вже 27 січня. "Підписання договору дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні чинники для зменшення цін. І сьогодні на Кабміні прийняли відповідні рішення. Всі деталі чекайте в понеділок", – пише Оржель.

газ news.yandex.ru

За словами Оржеля, "Газпром" заплатив удвічі більше, ніж фактично прокачав газу. Це стало можливо через фіксацію мінімальних обсягів прокачування газу в транзитному договорі. Щодня Газпром повинен прокачувати не менше 178 млн куб м. Фактично до 22 січня було прокачано лише 47% від сплачених обсягів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явився новий запис з "плівок Гончарука", на якій, імовірно, прем'єр України Олексій Гончарук у вересні 2019 року обговорював, як "продати" МВФ непопулярне підвищення цін на газ для населення.

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