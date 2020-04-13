Українцям перерахують пенсії та виплачуватимуть допомогу по-новому: що ухвалила Рада

В Україні Верховна Рада переглянула бюджет країни, витрати на пенсії підвищать на 29,7 млрд грн. Ці гроші підуть на серію підвищень та індексацію. Крім того, в бюджеті передбачили додаткові виплати для медиків.

Детальніше про те, кому і яку допомогу планують виділити в оновленому бюджеті, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Для пенсіонерів

з 1 квітня введуть щомісячні виплати в розмірі до 500 грн пенсіонерам, що старші 80 років і розмір пенсії яких не перевищує 9205 грн (вони мінімум отримуватимуть 2600 грн, якщо є 20-25 років стажу для жінок і чоловіків відповідно);

визначили порядок виплати одноразової допомоги в сумі 1000 грн для пенсіонерів, розмір пенсії яких не перевищує 5000 грн, а також деяким вразливим категоріям осіб;

з травня проведуть індексацію пенсій на 11%. Середній розмір підвищення складе 260 грн;

мінімальну виплату для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (30-35 років для жінок і чоловіків відповідно), підвищать до 2100 грн.

Всього в Україні підвищення відчують на собі 11,3 млн осіб. Осучаснення приблизно на 11% мали провести ще у березні. У всякому разі, так зробили в минулому році. У 2020-му гроші в бюджеті на індексацію не заклали, тому підвищення відбудеться тільки у травні.

Для працездатних

Одна з головних проблем – безробіття, яка зараз може стати чи не головною економічною проблемою в усьому світі. У деяких країнах навіть переглядають критерії оцінки рівня безробіття, оцінюючи зниження кількості робочих годин, а не наявність офіційного робочого часу.

Мінсоц розробляє спеціальну програму для підтримки фізосіб-підприємців, які тимчасово залишилися без доходу. Йдеться про тих, хто не має найнятих працівників і через статус підприємця не може зареєструватися як безробітний. Якщо у них є дитина до 10 років, вони можуть отримати допомогу в розмірі прожиткового мінімуму.

Виплати з безробіття

Виплачувати гроші будуть на час карантину і на наступний місяць після його завершення.

Крім того, нововведення стосуватиметься і офіційно безробітних. Вони можуть подавати заяви онлайн і з першого ж дня їм повинні нараховувати допомогу.

До слова, також планують підвищити виплати медикам. Так, на наступному засіданні уряду, яке відбудеться в середу, 15 квітня, розглянуть надбавки медикам у розмірі 300%. Це стосується тих, хто займається лікуванням українців із коронавірусом.

Агробізнесу залишили, а у депутатів забрали

У бюджеті залишили 4 млрд грн для аграріїв. Традиційно ці гроші віддають великому бізнесу (холдингам). Кабмін планував урізати фінансування цієї статті витрат, але тоді втрутився сам президент. Мовляв, аграріїв чіпати не будемо.

На час карантину судді, прокурори, чиновники і навіть народні депутати повинні отримувати зарплати в розмірі до 10 мінімалок (47 тисяч гривень) – йдеться у документі.

Грошей не вистачить

Новий бюджет верстали вже з урахуванням кредиту МВФ у $5 млрд. Але цих грошей поки немає і може взагалі не бути. Проблема в тому, що для нового траншу треба ухвалити закон про банки (він гарантує, що ПриватБанк не повернеться колишнім власникам і не буде мільярдних компенсацій за націоналізацію). Закон не ухвалили, але гроші МВФ уже хочуть ділити.

Експерти сходяться на думці: виділених на пенсії грошей не вистачить. Є два варіанти: або бюджет доведеться ще раз переглядати до кінця року, або брати "в борг" у казначейства. І хоча пенсіонерів без грошей не залишать, непередбачені діри в бюджетах – загроза затримки виплат. Більше того, про суттєве підвищення за таких обставин можна й не згадувати.

"Або треба буде сексвестувати бюджет, або так, як це робив уряд Юлії Тимошенко – брати казначейську позику і не повертати. Коли ми прийшли, було 50 млрд грн непогашеної позики. Ми виплати підвищували за рахунок підвищення заробітних плат і детінізації економіки. А вони зараз навпаки урізують доходи. Забрали 900 млн грн в "Укрпошту", не підняли мінімальну зарплату до 5500 грн, як ми просили, не підвищили на 25% зарплати в освіті і скоротили соціальні витрати. А тепер, звісно, грошей немає", – розповідає ексміністр соцполітики Андрій Рева.

Одним із варіантів додаткового доходу могло б стати рішення про ліквідацію Фонду страхування і Фонду зайнятості (зараз ЄСВ розділяється між трьома фондами), а всі виплати міг би здійснювати Пенсійний фонд. Це дозволило б акумулювати ресурс і скоротити витрати на утримання чиновницького апарату.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!