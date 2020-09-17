Українцям назвали курс долара на 2021-й: як вплине на ціни та інфляцію

В Україні курс долара, за оцінками Кабміну, в 2021 році досягне позначки в 29 грн/$. Такий курс призведе до подорожчання приблизно кожного четвертого товару і продукту, який споживає українець.

Детальніше про те, чого чекати від нового курсу долара, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що і як може змінитися

Інфляція зростатиме слідом за курсом. В Україні приблизно чверть споживчого кошика залежить від імпорту. Слідом за подорожчанням долара, приблизно через один-два тижні, почнуть рости й ціни на імпортні товари: техніку, одяг і навіть продукти харчування.

За підрахунками аналітика Володимира Мазуренка, за різкого подорожчання долара до 29 грн/$ зростання цін в Україні вже в перші місяці пришвидшиться на 0,8 відсоткових пункту. Також дорожчатимуть бензин (вартість літра А-95 може вирости в ціні на 1,6 грн), газ (кубометр за подорожчання долара до 29 грн може вирости в ціні на 25-40 копійок).

Услід за газом і бензином, але з певним відставанням, почнуть рости в ціні ійінші комунальні послуги: гаряча вода, опалення і навіть холодна вода й електроенергія.

Як можуть змінитися ціни за курсу в 30 грн/$:

банани: з 27 до 31,9 грн за кг;

загальне зростання цін: з 5 до 7,3% в 2020 році;

Наприклад, кілограм бананів у супермаркетах у середньому коштує $ 1-1,1. Якщо зараз це 27 грн, то до кінця наступного року – 31,9 грн за кілограм.

Квартири і машини. В Україні ринок нерухомості й авто також прив'язано до вартості долара. Всі ціни зафіксовано в американській валюті, хоча й сплачуються в гривнях. Наприклад, квартира в Києві, яка зараз продається за 810 тис. грн, – до 870 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоби відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. При цьому вже у 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.