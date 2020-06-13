Українцям на нові пенсії доведеться віддати частину зарплати: міністр розкритикував реформу

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що заплановане впровадження другого рівня пенсійного забезпечення призведе до збільшення податкового навантаження на заробітну плату (доведеться віддати по 2% від зарплати співробітнику і роботодавцю).

Про це повідомляє УНІАН. Петрашко заявив, що не підтримує введення другого етапу пенсійної реформи. "Модифікувати (пенсійну систему) потрібно, але це не повинно бути за рахунок збільшення. Навпаки, треба зменшувати ці речі. Тому що це йде наша позиція, яку ми обговорювали, якщо це йде не за рахунок збільшення. Реформувати систему треба, але однозначно в жодному разі щоб це не були якісь додаткові навантаження", – заявив Петрашко.

Пенсії в Україні

За словами голови Федерації металургів України Сергія Біленького, перехід на другий рівень пенсійної реформи передбачає додаткове податкове навантаження як на робочих, так і на роботодавців. "Що по суті робить цей другий рівень пенсійної реформи? Це загальнообов'язковий рівень, який передбачає на першому етапі на додаток до ЄСВ, податку на доходи фізичних осіб приблизно по 2% як із робочих, так і роботодавців. Це законопроєкт №2683 Галини Третякової, який був схвалений профільним комітетом Верховної Ради", – пояснив Біленький.

При цьому він додав, що зараз навантаження на фонд оплати праці становить 41,5%, а на першому етапі вона збільшиться ще на 4%. "У грошах це буде близько 100 мільярдів гривень щорічно збиратися. З огляду на те, що у нас немає фондового ринку взагалі, як і куди ці кошти будуть інвестовані, невідомо", – зазначив глава Федерації металургів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже в наступному році чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть робити внесок на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть із уже наявних податків і внесків, або ж змусять платити додатково.

В Україні до 45 розширено перелік банків, які здійснюють виплату пенсій, грошової допомоги та зарплати працівникам бюджетних установ.

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