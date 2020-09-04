Місцеві вибори змінять життя кожного: як розбагатіють міста і збідніють українці

В Україні 25 жовтня відбудуться місцеві вибори: в сотнях населених пунктах виберуть нових мерів, голів сільрад, місцевих депутатів. У результаті децентралізації влада на місцях отримала повноваження не тільки роздавати дозволи, а й управляти мільярдними бюджетами.

Про те, які повноваження отримають новообрані можновладці – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Великі бюджети й величезні повноваження: що може місцева влада

Чи не головний ресурс місцевої влади – земля. Якщо у вашому місті забудовують берег річки, поруч з історичними будівлями з'являються скляні багатоповерхівки, а зупинки обростають кіосками – це все результат роботи місцевої влади.

Наприклад, у Славському, де збираються будувати "новий Буковель", місцеві жителі заявили, що влада відібрала їхні землі й віддала бізнесмену, який зібрався будувати курорт. Правоохоронці регулярно затримують депутатів, які за винагороду пропонують "допомогти отримати земельну ділянку".

Комунальні підприємства та тарифи. У більшості українських міст саме комунальні, які управляються місцевою владою, комунальні підприємства містять багатоквартирні будинки і прибудинкову територію, постачають гарячу воду і опалення. Міська рада погоджує їм програму розвитку, а іноді й затверджує тарифи.

До речі, ще кілька місяців тому Нацкомісія з енергетики і комунальних послуг підрахувала, що тарифи на опалення, які встановлює місцева влада, в окремих містах на 50-70% завищено.

Місцеві вибори відбудуться в кінці жовтня prm.ua

Тендери та ремонти. Місцева влада і комунальні підприємства замовляють послуги на мільйони гривень, освоюють гігантські бюджети. Це ще одне джерело корупції. Час від часу в різних містах виникають скандали через закупівлю послуг або товарів за завищеними цінами. А іноді виявляється, що дочка глави департаменту освіти, наприклад, займається поставками продуктів у школи.

Сам по собі депутат не ухвалює жодних рішень, нагадує OBOZREVATEL колишній депутат Запорізької міськради Елліна Позднякова-Кірбятьева. Тому місцеві політики об'єднуються в групи і фракції. І чим більше така група, тим більше можливостей ухвалювати рішення й розпоряджатися бюджетами.

"Зараз від місцевих рад залежить багато. Важливо, щоб приходили люди, які дійсно можуть розробити і впровадити рішення. Ось, наприклад, щоб відремонтувати або побудувати дорогу, потрібно скласти проєктну документацію, пройти кілька етапів погоджень, підписів, а потім ще й знайти гроші в бюджеті", – наводить приклад Елліна Позднякова-Кірбятьева.

До речі, водночас депутати не отримують ні копійки: офіційно вони волонтери без зарплати.

Бюджетна децентралізація в дії: як розбагатіли міста

Ще кілька років тому в Україні перерозподілили податки: вирішили більше залишати на місцях і менше відправляти в центр. У результаті в середньому бюджети міст виросли в 4 рази. Наприклад, дохідна частина бюджету Одеси з 2014-го зросла з 2,78 до 10,4 млрд грн.

У Тернополі доходи збільшилися з 864,1 до 2,25 млрд грн. За ідеєю, в 2-4 рази більше можна витрачати і на ремонти доріг, школи, лікарні тощо. Саме в містах (як і в інших населених пунктах) тепер зосереджений головний фінансовий ресурс.

Місцева влада – це не тільки чистота в під'їздах і своєчасне вивезення сміття, зараз від позиції мерів і міських рад залежить, як буде жити місто, в якому напрямку буде розвиватися, чи будуть гроші освоювати на непрозорих тендерах і сумнівних закупівлях, або ж дійсно направлять на зміни в громаді.

У 2020-му з бюджету лише Одеси витратять:

654,6 млн грн на транспортну інфраструктуру;

426,2 млн грн на будівництво об'єктів соціально-культурного значення;

735,3 млн грн на охорону здоров'я;

688,2 млн грн на державне управління.

Аналітик Єгор Комов у коментарі OBOZREVATEL пояснює: залежно від позиції місцевої влади ситуація в конкретному місті може кардинально змінюватися. Йдеться не тільки про відсутність або наявність корупційних зв'язків, а й про саму стратегію розвитку міста.

"Позиція місцевої влади може докорінно змінити економічну ситуацію в місті. Але тут потрібно розуміти, що сам по собі мер мало що вирішує, потрібно спільне рішення міської ради. Депутати ухвалюють рішення, які стосуються життя кожного городянина. Верховна Рада же створює всього лише правила гри, може впливати на цілі сфери, але ось питання окремого підприємця, який намагається отримати дозвіл на будівництво, наприклад, – це до місцевої влад", – розповідає Комов.