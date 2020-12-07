Українцям будуть платити по дві пенсії: названо розмір додаткової виплати

В Україні розмір "другий пенсії", яку обіцяють ввести в рамках нової реформи від Кабміну, при середній зарплаті зараз становив би 480 грн.

Як розповіли OBOZREVATEL ексміністр соцполітики Андрій Рева та старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко, за запланованого владою розміру внеску в 4% зарплати в кращому разі друга пенсія складе ті самі 4%. І це за умови, що накопичувальному фонду вдасться примножити зібрані кошти, щоб компенсувати інфляцію і витрати на адміністрування.

Середня зарплата в Україні становить близько 12 тис. грн. Припустимо, що українець постійно отримував середню зарплату і протягом 20 років справно виплачував внески на "другу пенсію". В такому випадку він зможе наступні 20 років (з 60-ти до 80-ти) отримувати ті ж 400 грн.

Відзначимо, що номінальний розмір другої пенсії буде змінюватися, але реальна вартість майбутньої пенсії при внеску в 4% не перевищуватиме 4% від середньої зарплати. Єдиний спосіб значно збільшити розмір "прибавки" – домогтися значного зростання зарплат українців і вивести з з тіні.

При цьому, якщо платити 4% з мінімальної зарплати, то розмір другої виплати буде коливатися всього лише близько 200-300 грн.

Головний же мінус: зазначені 4% не збиратимуть додатково, їх хочуть забрати з уже існуючих податків і зборів. Наприклад, Пенсійний фонд за рахунок перерозподілу єдиного соцзвноса може втратити частину надходжень. І це в умовах, коли на "звичайні" пенсії і так не вистачає грошей: з державного бюджету доводиться переказувати десятки мільярдів на "латання дірок".

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, як буде виглядати пенсійна реформа від Кабміну і чому ситуація з виплатою пенсій в Україні буде загострюватися щорічно.