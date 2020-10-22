Українців у листопаді чекає новий курс долара: аналітик назвав ціну

У листопаді вартість американської валюти в Україні коливатиметься в межах 28,5-28,8 грн/$. Так, валюта може додати в ціні близько 20-30 копійок.

Однією з основних причин, зазначає в коментарі OBOZREVATEL аналітик Єгор Комов, є нова хвиля пандемії коронавірусу.

Крім того, погіршити ситуацію може затримка голосування за бюджет на 2021 рік. "Найближчим часом, за моїми оцінками, курс долара поступово наближатиметься до нового діапазону, з нижньою позначкою в 28,5 грн/$. З одного боку, на це вплинуть сезонні фактори, зростання попиту на валюту, з іншого боку – потреба обслуговувати зовнішні борги, а також погіршення економічної ситуації на тлі пандемії коронавірусу", – зазначає Комов.

Нагадаємо, що МВФ поліпшив прогноз для України за валютним курсом і темпами зниження ВВП. На 2025 рік аналітики МВФ очікують курс гривні до долара США на позначці в 28,10 (попередній прогноз – 28,70). Падіння ВВП України очікується на 7,2% (попередній прогноз – 8,2%).

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2020 рік – 27,20 грн / долар (попередній прогноз – 30,0 грн/$);

2021 рік – 28,12 грн / долар (попередній прогноз – 28,9 грн/$);

2022 рік – 27,96 грн / долар (попередній прогноз – 28,6 грн/$);

2023 рік – 28,10 грн / долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$);

2024 рік – 28,10 грн / долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$);

2025 рік – 28,10 грн / долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$).

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, курс долара до кінця року в Україні дуже не зміниться, проте можливі певні коливання. За його словами, зараз є певний девальваційний тренд, однак він може швидко змінитися на ревальваційний під впливом тих чи інших факторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що немає жодної підстави для стрибків курсу долара в Україні до 32-33 грн цьогоріч навіть за нинішнього рівня інфляції.