На українців у червні чекає новий курс долара: аналітики озвучили прогнози й назвали головні чинники

Україна в перший тиждень червня може отримати кредит МВФ, це дозволить гривні зміцнитися

Зараз в умовах уповільнення імпорту та експорту на ринку немає ані великих продавців, ані великих покупців валюти

До кінця карантину значних коливань у вартості валюти не буде

Курс долара в Україні в перший тиждень червня збільшиться на 20-30 копійок

В Україні в перший тиждень червня курс долара може перетнути звичну позначку в 27 грн/$ на всіх сегментах ринку й додати в ціні 10-30 коп./$. До кінця карантину, впевнені аналітики, значних коливань валюти чекати не варто.

Про те, що вплине на курс долара і скільки буде коштувати валюта в перший тиждень червня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Аналітики прогнозують подорожчання долара

Карантин зупинив цілі сфери економіки, ринки падають, але долар залишається стабільним. І поки обмеження діятимуть, така ситуація продовжиться. Імпорт упав, експорт сповільнився. На ринку немає ані великих продавців, ані великих покупців валюти. І це головна причина, через яку долар залишається в стабільному діапазоні.

Коли карантин завершиться, долар може подорожчати. Щоправда, в Нацбанку розраховують, що в цей момент і експорт активізується, українські підприємства будуть заробляти в доларах і потім обмінювати їх на гривню, що дозволить посилити нацвалюту.

"Не думаю, що в один день усі прокинуться й побіжать купувати валюту. Економіка буде відновлюватися поступово, попит – відповідно. Але послаблення впливатимуть і на експорт. Тому курс буде коливатися в обидва боки залежно від попиту і пропозиції на міжбанку", – сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Щонайменше перший тиждень червня, впевнені опитані OBOZREVATEL аналітики, національна валюта буде плавно дешевшати відносно долара. Як розповів керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин, експортери утримуються від активного продажу валюти через погашення ПДВ та отримання гривні, тоді як іноземні інвестори продовжують виходити з ОВДП.

"Під час виходу країни з карантину імпортери нарощують активність, проте орієнтуються на стан реального попиту на товари. Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить рухатися поблизу позначки 27 гривень за долар, поки на ринку не з'явиться великий гравець, здатний порушити рівновагу й рушити курс вгору", – розповів OBOZREVATEL Шевчишин.

Які новини вплинули на курс долара:

Кабінет міністрів оголосив план дій щодо подолання наслідків кризових явищ, викликаних Сovid-19 і карантином;

уряд допускає скорочення ВВП країни в 2020 році на 4-8% порівняно з 2019 роком;

Нацбанк очікує пік рівня безробіття через коронавірус у другому кварталі нинішнього року. Раніше повідомлялося, що кількість безробітних в Україні через карантин виросла в травні на 48%, до 456,8 тис. осіб;

Україна 5 червня може отримати кредитний транш МВФ (прогноз прем'єр-міністра Дениса Шмигаля).

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках можливий близько 27,0/27,2 грн", – розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Україна отримає новий транш МВФ

МВФ до 5 червня надасть Україні перший транш у $1,9 млрд, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Усього ми отримаємо $5 млрд за кілька років, віддавати будемо протягом п'яти років і щорічно доведеться переплачувати 2,6%. Щойно ми отримаємо кредит, настрої учасників ринку зміниться. В очікуванні ревальвації американську валюту продаватимуть активніше, це може дозволити тимчасово поліпшити динаміку.

Доти, доки МВФ офіційно не погодив меморандум, Україна взяла на себе зобов'язання не оголошувати умови кредиту. Однак у ЗМІ вже з'явилася версія меморандуму. Згідно з нею Кабмін повинен скасувати регуляцію тарифу на газ. Тобто тариф формуватимуть згідно з ринковими механізмами.

І поки це непогана новина. У "Нафтогазі" кажуть, що на початку літа будуть історично низькі ціни на блакитне паливо. А окремі світові аналітичні агенції зовсім припускають, що в конкретні дні газ на біржі можуть продавати з негативними цінами.

Решта ж вимог особливих проблем викликати не повинна: бюджет має бути збалансованим, наглядовій раді "Нафтогазу" потрібно повернути повноваження, в закон "Про банки" потрібно внести деякі правки.

"Коментувати неофіційну версію меморандуму я б не став. Але якщо посилатися на офіційні заяви і глави НБУ, і прем'єр-міністра, можемо зараз припускати, що особливих нових вимог ми не побачимо. Наприклад, не буде вимог щодо конкретних дат запуску ринку землі, але, наприклад, існуватимуть вимоги опублікувати звіт про витрати на боротьбу з наслідками коронавірусу", – розповідає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко в коментарі OBOZREVATEL.

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