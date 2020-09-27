Українців попередили про новий курс долара: скільки платитимемо за валюту

В Україні курс долара найближчого тижня може додати близько 30 копійок і перейти чергову знакову позначку в 28,5 грн/$. Прийдешнє повернення ПДВ, загострення епідеміологічної ситуації та зростання американської валюти в світовому кошику вже найближчим часом підштовхне курс до впевненого зростання.

Про те, як і чому зміниться курс долара в Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як і коли зміниться курс долара

Кур долара в найближчі сім днів може зрости до 28,5 грн/$, впевнені опитані OBOZREVATEL аналітики. Новин, які негативно впливають на вартість американської валюти, багато. Це і презентація бюджету з великим дефіцитом, і рекордна кількість хворих на коронавірус, і очікування повернення ПДВ.

Традиційно щоразу після того, як бізнес отримує відшкодування податку на додану вартість у гривні, підприємці міняють національну валюту на долари й тим самим збільшують попит. За стабільної пропозиції це так чи інакше призводить до девальвації.

"Протягом найближчого тижня ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн", – розповідає старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Такий варіант допускає і колега Іосуба з Forex Club Андрій Шевчишин: попит на валюту залишається підвищеним як із боку іноземців, так і з боку імпортерів, пояснює він. Головним маркетмейкером залишається Нацбанк, який намагається утримати курс від падіння вище 28,25-28,27 гривень за долар. В іншому разі, пояснює Шевчишин, торговельний діапазон може спуститися в ближню зону 28,5 грн/$.

"Підтримку гривні має надати те, що наближається кінець кварталу, і компаніям потрібно приводити внутрішні баланси до нормативних показників та закриття валютних позицій. Позитивом для ринку стала новина про те, що уряд України і Всесвітній банк домовилися про надання кредиту в розмірі 65 млн доларів, який буде спрямований на оновлення дорожньої інфраструктури в Луганській області", – зазначає Шевчишин.

Більш позитивний прогноз озвучує аналітик RoboForex Андрій Гойл. Найімовірніше, вважає він, ми побачимо поведінку регулятора, яка стала вже типовою: за різкого падіння долара НБУ почне його викуповувати, а за значного зростання буде сповільнювати швидкість девальвації гривні. Своє слово можуть сказати і продавці, але їхнього потенціалу не вистачить для повернення за психологічно важливий рівень у 28,00 грн. Зі звіту НБУ вкрай цікаво буде дізнатися обсяги витрачених резервів, які наразі оцінюються близькими до 300 млн доларів.

"У кінці тижня очікується незначне зміцнення гривні або (щонайменше) торги за ціною відкриття протягом усієї торговельної сесії. Індекс долара до кошика основних світових валют із початку вересня зміцнився на 3%. Великі інвестори "виходять в кеш", під тиском опинилися також валюти країн, що розвиваються. На майбутньому тижні курс грн/$ буде торгуватися в ціновому діапазоні 28,00-28,30, курс євро/гривня продовжить падіння до позначки 32,87", – прогнозує Гойла.

Що буде з курсом долара в 2021 році

Oxford Eсonomics днями переглянув свої оцінки ситуації в Україні. Він вважає, що відносини з МВФ можуть погіршитися, а це створює великі макрофінансові ризики. "Втрата імпульсу до реформ після недавніх перестановок у Кабінеті міністрів і НБУ може все ж напружити відносини з МВФ під час поточної резервної програми", – йдеться у звіті.

У результаті аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні в 2021 році до 28,4 грн/$ порівняно з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більше ніж 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому буде коштувати наступного року близько 29,1 грн/$.

З огляду на це наш уряд можна вважати найбільш песимістично налаштованим. Аналітик Володимир Мазуренко зі свого боку впевнений, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

"Зараз у нас складна економічна ситуація, і нам потрібно розуміти, що без девальвації гривні виконати навіть той дефіцитний бюджет буде дуже складно. Думаю, що є два сценарії розвитку ситуації. Перший – матимемо плавне зростання наступного року й дійдемо в конкретні дні до 29 грн/$. Другий варіант – можемо отримати ревальвацію до 26,5 грн/$", – вважає Володимир Мазуренко.

Ситуація буде залежати від позиції Національного банку, співпраці з МВФ, відновлення світової економіки, обсягу інвестицій у країни, що розвиваються, і т.д.

Аналітик Єгор Комов упевнений, що курс буде коливатися наступного року близько вже звичної позначки в 27 грн/$. "Я не думаю, що будуть причини для значної девальвації або ревальвації гривні. Загалом висока планова інфляція і значне зростання ВВП після падіння свідчать про те, що повинен значно подорожчати й долар. Однак в умовах усіх сформованих ситуацій, думаю, ми не будемо бачити значної девальвації", – прогнозує експерт.