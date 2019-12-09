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9 грудня • оновлено в 17:55
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Українців хочуть примусово відключати від комуналки: юрист заявив про порушення Конституції

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Пропозиція народних депутатів дозволити комунальним службам несанкціонований доступ до житла для відключення від послуг ЖКГ порушує положення Конституції України, заявив старший партнер адвокатської компанії "Кравець та партнери", юрист Ростислав Кравець.

У коментарі OBOZREVATEL він підкреслив, що без рішення суду надавати доступ комунальним службам до помешкань громадян України є порушенням Конституції і порушенням прав громадян на приватне життя.

Відключення від комунальних послуг

Відключення від комунальних послуг

"До того ж, комунальним службам слід заборонити відключати абонентів від будь-яких комунальних послуг без рішення суду. Тому що останнім часом часто виникають ситуації, коли споживачам відрізають газ або електрику за борги, а в подальшому виявляється, що ніякої заборгованості не було. Однак людина залишається без тепла, світла, каналізації і їм доводиться по кілька років судитися, щоб відновити тепло і водопостачання", – розповів юрист.

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За його словами, комунальники повинні мати дозвіл проникати в квартиру тільки в тому випадку, коли є реальна загроза життю або здоров'ю людини: "Наприклад, пожежа. Ніхто ж не буде чекати, поки він згорить там. Звичайно будуть виламувати двері або вікна і діставати потерпілого".

Зараз же, за словами Кравця, виходить так, що депутати допомагають комунальним підприємствам зловживати своїми правами, поки українці очікують законів, які б не дозволяли відключати від надання компослуг без рішення суду.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, згідно з українськими законами, споживач може не платити за неякісно надані комунальні послуги, але є нюанс.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
комунальні послуги законопроект Верховна Рада України
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