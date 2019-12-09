Українців хочуть примусово відключати від комуналки: юрист заявив про порушення Конституції

Пропозиція народних депутатів дозволити комунальним службам несанкціонований доступ до житла для відключення від послуг ЖКГ порушує положення Конституції України, заявив старший партнер адвокатської компанії "Кравець та партнери", юрист Ростислав Кравець.

У коментарі OBOZREVATEL він підкреслив, що без рішення суду надавати доступ комунальним службам до помешкань громадян України є порушенням Конституції і порушенням прав громадян на приватне життя.

Відключення від комунальних послуг

"До того ж, комунальним службам слід заборонити відключати абонентів від будь-яких комунальних послуг без рішення суду. Тому що останнім часом часто виникають ситуації, коли споживачам відрізають газ або електрику за борги, а в подальшому виявляється, що ніякої заборгованості не було. Однак людина залишається без тепла, світла, каналізації і їм доводиться по кілька років судитися, щоб відновити тепло і водопостачання", – розповів юрист.

За його словами, комунальники повинні мати дозвіл проникати в квартиру тільки в тому випадку, коли є реальна загроза життю або здоров'ю людини: "Наприклад, пожежа. Ніхто ж не буде чекати, поки він згорить там. Звичайно будуть виламувати двері або вікна і діставати потерпілого".

Зараз же, за словами Кравця, виходить так, що депутати допомагають комунальним підприємствам зловживати своїми правами, поки українці очікують законів, які б не дозволяли відключати від надання компослуг без рішення суду.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, згідно з українськими законами, споживач може не платити за неякісно надані комунальні послуги, але є нюанс.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!