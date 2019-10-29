"Слуга народу" задумала позбавити українців пенсій? Що стоїть за скандальною ініціативою Милованова

Міністр економічного розвитку Тимофій Милованов запропонував скасувати в Україні один із податків – єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Наслідком ухвалення такого рішення може стати знищення всієї пенсійної системи в країні, через що припиняться соціальні виплати та видача пенсій.

Таким чином під ударом перебувають не тільки пенсіонери, а і їхні діти та онуки, на чий бюджет випаде ще одна видаткова стаття – утримання непрацездатних батьків.

Чому скасування ЄСВ є поганою ідеєю – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Міністр економіки пропонує скасувати ЄСВ і збільшити податки на землю і нерухомість.

Єдиний соціальний внесок є головним джерелом наповнення Пенсійного фонду.

Скасування ЄСВ фактично знищить пенсійну систему в Україні.

ЄСВ діє в усіх розвинених країнах світу. Через припинення соцвиплат, Україна стане в одному ряду з такими країнами, як Афганістан, Нігерія та Ірак.

Що таке ЄСВ?

Це консолідований (зведений) страховий внесок. Його збір здійснюється у системі загальнообов'язкового державного страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі. ЄСВ об'єднує в собі окремі відрахування до Пенсійного фонду, фонду страхування з безробіття, від нещасних випадків на виробництві та тимчасову втрату працездатності, які у 2011 році об'єдналися в один внесок.

Платниками єдиного соціального внеску є всі підприємства, організації, фізичні особи-підприємці (незалежно від системи оподаткування), роботодавці, військовослужбовці та інші. Щомісячний розмір внеску становить 22% від розміру мінімальної зарплати (до 2016 року – 34,7%).

Мінімальний страховий внесок з 1 січня 2019 року становить 918,06 грн (4 173 х 22%), а максимальний 62 595 грн (15 мінімальних заробітних плат).

У 2018 році до бюджету України надійшло 228 мільярдів гривень ЄСВ, які відразу пішли до Пенсійного фонду на виплати пенсій.

Залишимося без пенсій

З огляду на те, що єдиний соціальний внесок є основним джерелом надходження до Пенсійного фонду України, виходить, що наш міністр економіки збирається позбавити українців пенсій та інших соціальних виплат.

Тимофій Милованов "Ліга.net"

До слова, сам Милованов відкрито заявляє, що його не цікавить ні економіка, ні Україна. Так, під час своєї лекції "Майбутнє освіту" він заявив: "Я, в принципі, нічого не знаю. Я поїхав з України у 1999-му... Відтоді я повертаюся, але з особистих причин. Мене ніколи не цікавила Україна. Мене цікавив вітрильний спорт, сальса. Я займався теорією ігор, теорією контрактів, мікроекономікою. По суті, це не дуже високого рівня математика. Я нічого не розумію в економіці і продовжую не розуміти".

Тепер ця людина, яка вже багато років не живе в Україні і особливо нею не цікавиться, відповідає в країні за економічний розвиток і пропонує подібні, м'яко кажучи, дивні ідеї.

Гроші на соцвиплати і пенсії економіст-теоретик пропонує отримувати від збільшення податків на активи – нерухомість тощо, і залишити ПДВ.

Загалом план податкової реформи від Милованова виглядає так:

Скасувати ЄСВ.

Максимально знизити податок на дохід фізичної особи (ПДФО).

Для компенсації – підвищити податок на нерухомість.

Також для компенсації підвищити податок на землю та інші активи.

Покращити збір податків на нерухомість та інші активи.

Не чіпати ПДВ. Покращити збір.

Продовжувати детінізацію економіки прямими і непрямими методами.

Надавати державну підтримку бізнесу тільки за умови роботи в білу і створення достатньої кількості робочих місць.

Поруч із Афганістаном, Нігерією та Іраком

Справді, у світі є країни, які не виплачують пенсії своїм громадянам, але до категорії "цивілізованих" їх прирівняти важко. І якщо в Україні скасують ЄСВ, що спричинить припинення роботи Пенсійного фонду, виходить, що наша країна стане єдиною європейською, у якій влада не забезпечує громадян необхідними соціальними виплатами.

Країни, де пенсії не виплачуються:

Танзанія

Нігерія

Афганістан

Ірак

Гондурас

Країни з обмеженою виплатою пенсій:

Індія (пенсію отримує лише 12% населення)

Таїланд (пенсія виплачується тільки держслужбовцям)

Пакистан (жителі самостійно відкладають на пенсію)

Китай (на пенсію можуть розраховувати лише жителі міста та держслужбовці).

Якщо пропозицію Милованова дійсно буде розглянуто в Кабміні і ВРУ, Україна також потрапить до списку країн, де забезпечення літніх людей ляже на плечі їхніх дітей і онуків. А з огляду на економічно-соціальну ситуацію в країні – це серйозно вдарить по бюджету українців, що працюють, тим паче що міністр пропонує ще й збільшити податки.

ЄСВ – не податок

Ідею міністра економіки у коментарі OBOZREVATEL розкритикували міністри соціальної політики часів уряду Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана, зазначивши, що ЄСВ – це не податок, і не має відношення до податкової реформи.

Павло Розенко (міністр соцполітики з 2014 по 2016 рр.)

Павло Розенко "Цензор.нет"

ЄСВ не має жодного відношення до системи податків, бо це страховий платіж. Це страховка, яку платить людина протягом свого трудового життя, щоб у разі настання страхового випадку ця виплата їй поверталася. І це сучасна, модерна, європейська система.

І тут виходить, що Милованов переносить акцент із людей, що працюють, які страхують своє життя, на всі категорії громадян. Бо збільшений податок на землю платитимуть ті самі пенсіонери, податок на нерухомість ляже на плечі людей, у яких і так немає багато грошей, але з ініціативи Милованова вони платитимуть ще більше.

Таки чином людям не те що додадуть пенсію – у них ще відбиратимуться гроші через системи додаткових податків і зборів для того, щоб їм платили цю пенсію.

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Ініціатива Милованова не має нічого спільного з європейською теорією і системою соціального страхування. Я знаю тільки один такий приклад, коли сучасна країна відмовлялася від ЄСВ, це було зроблено у Грузії. Пенсію вони замінили на єдину соціальну виплату від держави, яка виплачувалася в єдиному розмірі для всіх пенсіонерів. Це трапилося 20 років тому, і за роки ця реформа призвела до того, що грузинські пенсіонери є одними з найбідніших у світі.

Сьогодні грузинська влада вже думає, як відновити цю систему, потроху повертають страхові платежі через накопичувальну систему. Але це ще раз доводить, наскільки абсурдною є ідея відмови від ЄСВ.

Андрій Рева (міністр соцполітики з 2016 по 2019 рр.)

Андрій Рева "Ліга.net"

Міністр економіки продемонстрував свою абсолютну безграмотність у тих питаннях, у яких він має розумітися краще за інших. Він каже про податкову реформу, і в податкову реформу заносить необхідність скасування ЄСВ, а це не податок, а страховий внесок.

Крім того, щоб скасувати ЄСВ, треба внести зміни до 46-ї статті Конституції України, яка гарантує людям загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

На сьогодні без ЄСВ не може нормально функціонувати пенсійна система. Уже за неповний 2019 рік виплати з єдиного соціального внеску принесли до українського бюджету 230 млрд грн, і якщо внесок скасувати, з того самого бюджету доведеться брати компенсацію.

А тепер порахуємо: на фінансування основних напрямків виділено близько 1 170,0 млрд грн, з них близько 175 млрд підуть на дотації Пенсійному фонду, ще 254 млрд на оборону і 438 на виплату боргів. На все про все у бюджеті залишається близько 300 млрд. Якщо скасувати ЄСВ, то з бюджету забирається 230 млрд, а як тоді країна функціонуватиме?

До того ж за рахунок ЄСВ виплачується допомога по безробіттю та функціонує Державна служба зайнятості. За рахунок внесків отримують регресні виплати постраждалі на виробництві, виплачуються лікарняні тощо. Це теж треба буде якось компенсувати.

А як міністр пропонує компенсувати? Підвищити податок на нерухомість, землю та інше. А у мене питання, уявіть собі, що все майно і земля будуть оформлені на пенсіонерів, як ви будете стягувати цей податок, якщо пенсіонер не платить? Конфіскувати цей маєток і продавати, щоб цьому ж пенсіонеру виплатити пенсію?

Що іще можуть скасувати

Раніше у команді Зе вже відзначилися схожими ідеями. Так, нардеп від "Слуги народу" і заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт про скасування військового збору.

Олександр Дубінський "Бабель"

Втім, якщо говорити про податкову реформу, якою так опікуються в уряді і Раді, то владі ще є куди розвернутися. Наприклад, якщо Милованов пропонує максимально знизити податок на дохід фізичної особи (ПДФО), то чому б не прибрати його? До речі, у новому Трудовому кодексі, який розробляється народними депутатами, передбачається звільнити молодих людей у віці до 27 років від сплати ПДФО. Таким чином парламентарі хочуть, щоб підприємці брали на роботу молодих фахівців без досвіду роботи.

В Україні також існує податок на додану вартість, податок на доходи підприємств, екологічний та акцизний податки та інші.

Які шанси на реалізацію

З огляду на те, що Милованов став креатурою президента України Володимира Зеленського, а профільний комітет Ради очолює "слуга народу" Данило Гетманцев, протягнути таку ідею через парламент цілком імовірно. Не забуваймо, що президентська фракція становить монобільшість у Раді.

Втім, наскільки подібну ідею підтримують у самій "Слузі народу" – невідомо. Принаймні на рахунок ЄСВ публічних висловлювань у партії не було. Але і проти ідеї Милованова ніхто не виступав.

Рева ж вважає, що швидше за все Милованов епатує публіку, щоб відвернути увагу від важливіших речей, і подібні ініціативи ніхто не розглядатиме.

"Це розмова ні про що. Але замість того, щоб говорити про продаж землі, приватизацію та продаж стратегічних об'єктів, він вирішив суспільну дискусію перевести на цю тему", – каже ексміністр.

Та й сам Милованов у своєму пості визнає, що на практиці змінювати систему податків дуже складно.

"Бо є великі витрати – на оборону, поліцію, допомогу бідним, розвиток інфраструктури, інші капітальні інвестиції, медицину, освіту і науку. І будь-яка радикальна зміна податків може розбалансувати надходження і залишити деякі важливі частини суспільства без фінансування. Але обговорювати потенційні зміни – важливо і корисно", – написав він.

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