Українців до кінця вересня чекає новий курс долара: прогноз аналітика

В Україні курс долара до кінця жовтня знизиться з 28,3 до 28,22 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик RoboForex Андрій Гойлов. За його словами, на вартість валюти впливатимуть такі новини:

на засіданні Правління НБУ з питань монетарної політики було вирішено зберегти облікову ставку на рекордно низькій позначці в 6,0%;

регулятор має намір і далі стимулювати економічне зростання політикою "дешевих грошей";

за 9 місяців 2020 року темпи падіння промислового виробництва до аналогічного періоду 2019 року сповільнилися до 7,0% (у серпні було 7,4%);

Згідно зі звітом МВФ про стан світової економіки за жовтень, по ВВП на душу населення Україна програє таким країнам, як Косово і В'єтнам. "По валютній парі долар/гривня очікую рух у діапазоні 28,22-28,35. Єдина європейська валюта проти гривні відновить зростання до рівня 33,55", – прогнозує Андрій Гойлов.

Іншої думки дотримується аналітик ТелеТрейд Сергій Родлер. Із початку місяця курс рухається в діапазоні 28,20-28,40 грн за долар. Якихось відчутних приводів для виходу за його межі поки немає. Однак, як каже аналітик, набагато більше причин очікувати нацвалюту біля верхньої, а не нижньої позначки.

"Напруженість на міжнародних майданчиках все ще зберігається. Великі надії покладалися на прийняття нових економічних стимулів у США, але в середу оптимізм інвесторів розсіявся після того, як Дональд Трамп звинуватив демократів у навмисному затягуванні переговорів перед президентськими виборами ... Мабуть, Нацбанк налаштований допомогти уряду досягти поставлених завдань до кінця року, а для цього потрібно плавно знизити курс до закладеного в бюджеті рівня в 29,5 грн за долар. Очікуємо курс біля позначки в 28,30 грн за долар", – впевнений Родлер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.