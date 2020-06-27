Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара: економісти озвучили прогноз

У 2020 році падіння ВВП в Україні може скласти 5,3%, інфляція прискориться до 5,5%–5,7% в річному вимірі, курс гривні до долара США складе 27,9-28,1 грн/$.

Про це йдеться в консенсус-прогнозі Київської школи економіки. Останні місяці прогнози економічної активності традиційно погіршуються на тлі переоцінки ефектів пандемії і впровадженя карантину, йдеться в звіті.

Київська школа економіки Економісти спрогнозували макропоказники в Україні

МВФ погіршив свій прогноз світової економіки на 2020 рік. На ці оцінки рівняються фінансисти й цілі держави. Усе буде ще гірше, ніж передбачалося. Економіка впаде на 4,9%. Кризу вже назвали найглибшою з часів Другої світової війни.

І Україні, за версією фонду, буде складніше, ніж усім сусідам. Ми втратимо 8,2% своєї економіки. Колишній міністр фінансів Оксана Маркарова додає: погіршення прогнозів МВФ і для України (відбулося напередодні), і для світу говорить щонайменше про те, то Кабміну варто розглянути можливість змінити і свій, затверджений постановою, прогноз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший транш МВФ обсягом 2,1 млрд доларів направив до України ще 10 червня. Гроші надійшли на рахунок 12 червня.

Україна представила стратегію дій до 2023 року, головним завданням якої визначили відмову від співпраці з Міжнародним валютним фондом.

МВФ планує у вересні 2020 року перевірити, як Україна виконує умови по кредитній програмі stand-by. Від результатів залежить виділення наступного траншу.