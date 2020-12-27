Українців через свята чекає новий курс долара: скільки заплатимо за валюту

В Україні курс долара в найближчий тиждень повністю залежатиме від позиції Національного банку. Через компенсації ПДВ у бізнесу з'явилася велика кількість гривні, вони скуповують американську валюту і тим самим збільшують попит і штовхають ціни вгору.

Про те, що буде з гривнею найближчими днями – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як і чому зміниться курс долара

В Україні курс долара найближчим часом коливатиметься біля позначки в 28,4 грн/$, розповідає більшість опитаних аналітиків. Гривня виявилася під тиском: Національний банк не виходив на торги для того, щоб знизити вартість долара.

"Пройшли переговори України з МВФ в онлайн-форматі, під час яких було проведено аудит виконання умов Фонду. Очна зустріч відбудеться в січні після Новорічних свят. Тоді ж стануть відомі і терміни отримання Україною обіцяного траншу в 1,5 млрд доларів", – відзначає аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Кабмін цього року залучив фінансові ресурси з найрізноманітніших джерел, довелося навіть брати кредит на 6 місяців у Deutsche Bank в сумі 350 млн доларів. Все це викликає занепокоєння в інвесторів. Експортерам почали відшкодовувати ПДВ, що істотно знизить наступного тижня пропозицію валюти. Водночас варто відзначити, що попит імпортерів також іде на спад, створюючи додатковий тиск на гривню. Тепер курс національної валюти повністю залежатиме від НБУ.

З таким прогнозом також погоджується аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко. "Наступного тижня нас чекають довгі вихідні, через які попит на низьким, як і активність на міжбанку. Через це курс буде на поточних", – прогнозує експерт.

Для продовження програми з МВФ, Україні потрібно перезапустити антикорупційну реформу, під яку немає потрібного закону. Ухвалення таких норм відкриє діалог з МВФ і посилить наші позиції на боргових ринках. Це в майбутньому дозволить наростити обсяги запозичень, що легко дозволить виконати бюджет.

Більш позитивний прогноз для гривні озвучує Максим Орищак, аналітик "Центру біржових технологій". За його оцінками, до кінця року українська гривня буде сильною і стабільною.

"Курс продажу готівкового долара США у банках коливатиметься в діапазоні 27,75-28,30, а готівковий євро 34,4-34,8 грн. Підтримку надасть сезонний фактор, готовність НБУ підтримувати гривню за зайвого попиту на долари, інтерес нерезидентів до гривневих держоблігацій, який активно відновлюється протягом осені-зими 2020", – додає Орищак.

Відзначимо, що останнім часом гривню підтримувало повернення іноземців до купівлі українських ОВДП. Це було виражено в активній участі на аукціонах – вони продавали долари і купували гривню.

"Динаміка не збережеться до кінця року і в перші дні Нового року, оскільки гряде період банківських вихідних. Тобто чекаємо період низької активності на валютному ринку", – додає Оришак.

На що впливає курс долара

В Україні приблизно четверта частина споживчого кошика – імпорт. Якщо дорожчає валюта, більше доведеться платити і за продукти: овочі, фрукти і навіть сало доводиться імпортувати. Крім того, до курсу прив'язані ціни на техніку.

Також від курсу долара залежать і тарифи на комунальні послуги. Чим дорожча валюта, тим більше доводиться платити за імпортний газ. Крім того, в контрольованій вартості блакитного палива для генерації тепла і гарячої води також закладено курс валют. Тобто після подорожчання долара відразу ж зростатиме ціна газу, а приблизно через місяць подорожчають опалення та гаряча вода.

Приблизно на 70% від курсу долара залежить і ціна на бензин. Україна імпортує 85% світлих нафтопродуктів. Якщо американська валюта подорожчала на 10 копійок, то літр бензину А-95 може вирости в ціні на 7 копійок. Витрати на паливо (транспортування) відображені в цінах на більшість товарів.

Крім того, у доларах зафіксовано ціни на нерухомість, автомобілі. Подорожчання долара в Україні – неминуче. З сильним курсом гривні не вдасться виконати бюджет країни. Тобто якщо долар сильно подешевшає, ціни можуть знизитися, але виникнуть інші проблеми: не вистачить грошей на виконання всіх програм.