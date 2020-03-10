Українців через обвал нафти чекає новий курс долара: аналітик спрогнозував вартість

В Україні курс долара через нафтову війну між Росією і Саудівською Аравією, зниження цін на сировинних ринках і падіння попиту на ОВДП перейде в новий коридор і найближчим часом подолає позначку у 26 грн/$.

"Вчора на Лондонській біржі на 10-15% подешевшали акції українських компаній. Сьогодні з'явиться можливість продати ОВДП, швидше за все, будуть активно скидати ОВДП, намагатимуться ввійти у долар із гривні і це може зчинити сильний тиск. Якщо дивитися саме на торговий баланс, мені здається, що падіння цін на нафту це швидше плюс. Якщо Нацбанк обережно поводитиметься, я гадаю, що коридор до 27 грн збережеться", – розповів у коментарі OBOZREVATEL керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій.

При цьому експерт вважає, що найбільш вірогідний курс на найближчий час – близько 26 грн/$. Це пов'язано з тим, що разом із падінням вартості нафти знижуються і ціни на іншу сировину – метал, руду, зерно. Експорт цієї продукції приносить Україні левову частку валютного виторгу.

Раніше OBOZREVATEL також писав, чому не варто піддаватися паніці і купувати валюту під час ажіотажного попиту на неї.

До речі, всього за добу в обмінниках курс долара накрутили на 80 коп./$, вартість валюти зросла до 25,8 грн/$.

В агентстві Fitch впевнені: цикл пом'якшення ставки НБУ, зниження припливу нерезидентів в ОВДП, збільшення дефіциту рахунку поточних операцій і зростання глобальної невизначеності призведуть до ослаблення гривні у 2020 році в порівнянні з 2019 роком. Торішня тенденція залишиться в історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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