Українців чекають три складних роки: якими будуть зарплати, пенсії та ціни

В Україні прискориться зростання цін, зарплати ледь покриють інфляцію, а економіка повернеться до докризового рівня лише через кілька років.

Такий прогноз затвердив Кабінет міністрів на засіданні 29 липня. Про те, що буде із зарплатами, цінами й економікою в найближчі три роки, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Зростання зарплат сповільниться

Згідно з оцінками міністерства, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати "з'їсть" інфляція. У 2022-му в середньому плата збільшиться на 6%, а в 2023-му – ще на 5,1%.

Як будуть рости середні зарплати:

у 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

у 2023-му – 17 169 грн.

У прогнозі чиновники також передбачили зростання мінімальної зарплати. За їхніми оцінками в середньому мінімалка в 2021-му становитиме 6250 грн, у 2022-му – 6700 грн (зростання на 7,2%), у 2023-му – 7176 грн (плюс 7,1%).

HR-експерт Олександр Білоус у коментарі OBOZREVATEL пояснив: коментувати таке зростання без оцінки інфляції безглуздо. "Тут потрібно звернути увагу на два моменти. Перший – зростання середньої зарплати далеко не говорить про те, що пропорційне зростання буде і у вашому сегменті. Потрібно враховувати, що розмір і динаміка зарплат залежать і від міста, і від сфери роботи. Другий момент – яка буде інфляція. Якщо зарплати виростуть на 8%, а ціни – на 12%, ми тільки збіднюємо", – пояснює Білоус.

До речі, з урахуванням, що до розміру мінімальної зарплати прив'язана і мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу, спираючись на прогнозне зростання зарплат, можна сказати, як зростуть пенсії.

у 2021-му – 2500 грн;

у 2022-му – 2680 грн;

у 2023-му – 2870 грн.

Як будуть рости зарплати в Україні Міністерство розвитку економіки

ВВП почне зростати, але повільно

"Починаючи з 2021 року прогнозуються подальше поступове прискорення економічного зростання та формування якісної основи для стабільного економічного розвитку в середньостроковій перспективі з урахуванням проведення основних реформ і збереження фінансової стабільності", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Динаміка ВВП:

2021 рік – 4,6%;

2022 рік – 4,3%;

2023 рік – 4,7%.

У 2020-му ж економіка впаде на 4,8%. Тобто до докризового рівня ми зможемо повернутися лише у 2022-му. І це ще відносно позитивний прогноз. Наприклад, у коментарі OBOZREVATEL колишня міністерка фінансів Оксана Маркарова припустила, що падіння може становити і до 10%. Вона пояснила такі оцінки стрімким падінням виробництва.

"Без термінових кроків із підтримки бізнесу/залучення інвестицій падіння може становити 8-10% у 2020 році, і ось на чому вона ґрунтується", – пояснила міністр.

А ось оцінки Нацбанку та його плани знизити інфляцію до рівня менш ніж 5% Кабмін фактично проігнорував. Поки представники регулятора переконують, що перегляд цього показника можна проводити тільки в бік зменшення, Міністерство розвитку економіки будує свою власну картину.

У 2021-му, за їхніми оцінками, ціни виростуть на 8,1%, у 2022-му – на 6,25%. а в 2023-му – на 6,7%. Тут варто зазначити, що за рівень інфляції в Україні відповідає саме Національний банк. Останній, як стало відомо OBOZREVATEL, висловив цілу низку претензій щодо нового прогнозу.

Нацбанк проти нового прогнозу Міністерство розвитку економіки

"Тут все просто. Позиція Кабміну: це всього лише оцінки, сценарії розвитку й поки вони нічого не значать. У Нацбанку ж кажуть, мовляв, ви вже там заклали собі курс під 30% і інфляцію високу на цей рік, а потім звинувачуйте НБУ, що бюджет зриваєте. І тут справді є логіка. Усі ці макропрогнози потім використовуються під час розрахунку бюджету на рік. І так, іноді ці прогнози виявляються дуже далекими від реальності, але бюджет же все одно потрібно виконувати", – розповів OBOZREVATEL співрозмовник із фракції" Слуга народу ".

До речі, однією з причин звільнення (офіційно пішов за власним бажанням) колишнього глави НБУ Якова Смолія стало саме рішення дотримуватись своїх цілей і не сприяти девальвації гривні та зростанню інфляції, щоби "вписатися в план Кабміну".

Загалом же затверджений прогноз Кабміну – певний орієнтир. Так офіційно бачить Україну уряд через три роки. До речі, навіть коли минулий Кабмін обіцяв зростання ВВП на 40%, в офіційних прогнозах вони все одно показували дуже стримані оцінки.

Головне, що варто знати: економіка України зростатиме вже наступного року. Повільно, але стабільно. Зарплати підвищуватимуться потроху, а інфляція прискориться.