Українців чекає зростання курсу долара: аналітики розповіли, скільки коштуватиме валюта

В Україні курс долара найближчим часом дорожчатиме, впевнені аналітики. Валюта може рухатися за двома сценаріями: або значно вирости в ціні, або плавно зростати до нового показника.

Про те, як і чому зміниться курс долара, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Долар дорожчатиме через відставку глави НБУ

Головна причина подорожчання долара в Україні – рішення Ради за власним бажанням відправити у відставку главу НБУ Якова Смолія. Це сталося після його конфлікту з президентом Володимиром Зеленським.

Учасники ринку, фінансові компанії, а також кредитори і партнери України стурбовані відставкою глави НБУ з огляду на "політичний тиск" на незалежний інститут, і побоюються зміни політики регулятора, перегляду програми МВФ та емісії гривні. Все це активізує покупців, зазначає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Водночас він озвучує досить оптимістичні прогнози до кінця тижня: курс із 27,29 грн/$ виросте до 27,5 грн/$.

"Разом із тим, президент України Володимир Зеленський сказав, що відстоюватиме незалежність фінансового регулятора, незважаючи на те, хто його очолить.

Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки гривень за долар", – додає Шевчишин. Незважаючи на це, побоювання в учасників ринку залишилися.

Курс долара в Україні зростатиме Pixabay

Рішення Якова Смолія про відставку продовжуватиме тиснути на курс, додає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Навіть не стільки саме це рішення, скільки стали відомими проблеми з незалежністю НБУ. У найгіршому випадку це може призвести до згортання співпраці з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями, зростання прибутковості облігацій в національній та іноземній валюті, негативних рейтингових дій із боку міжнародних рейтингових агентств", – відзначає експерт.

За його оцінками, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6-27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,2/27,7 грн.

Хто обійме посаду Смолія

Зараз Офіс президента ухвалює остаточне рішення щодо того, хто посяде крісло голови Нацбанку. За різними даними, є приблизно десяток кандидатур, із кожним з яких проведуть співбесіду. Розглядаються, зокрема, і колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов, ексглава управління з питань економічної політики Адміністрації президента України Роман Жуковський. Про деяких із кандидатів читайте докладніше нижче.

Кирило Шевченко

Кирило Шевченко претендує на посаду голови НБУ (kirillshevchenko.com)

Голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко – один з основних претендентів на крісло Смолія, розповідають OBOZREVATEL кілька непов'язаних між собою народних депутатів. У нього є необхідна кваліфікація, він працював у Ощадбанку, в Державній іпотечній установі. Не має політичного минулого, а його роботу позитивно оцінюють у банківському секторі.

Богдан Данилишин

Богдан Данилишин хоче очолити НБУ 5.ua

Чинний голова Ради НБУ Богдан Данилишин з'явився на політичній арені 2007-го: під час другого прем'єрства Юлії Тимошенко його призначили міністром економічного розвитку. На своїй посаді пропрацював три роки.

Його конфлікт зі Смолієм – одна із основних причин, через яку останній написав заяву про звільнення. Докладніше про біографію та погляди Данилишина можна прочитати тут.

Олена Щербакова

Олена Щербакова працює в Раді НБУ thepage.ua

Олена Щербакова – чинна членкиня Ради Нацбанку. Саме призначення відбувалося з порушеннями – кандидатів від парламенту (до яких належить і Щербакова) не обговорили як слід на засіданні парламентського комітету.

У МВФ уже висловлювали своє невдоволення Щербаковою через її зв'язки з "одним із державних банків" – ідеться про ПриватБанк. Водночас сама банкірка вже встигла потоваришувати з командою глави держави та вирватися вперед серед кандидатів на роль голови Нацбанку.

Володимир Лавренчук

Володимир Лавренчук може стати головою НБУ delo.ua

Колишній голова правління "Райффайзен Банку Аваль" Владислав Лавренчук, як і Данилишин, розглядався на посаду керівника Нацбанку ще 2017-го, але тоді вибрали Смолія. Кандидатуру Лавренчука позитивно оцінюють і учасники ринку, і міжнародні партнери (зокрема ЄБРР). Лавренчук має досвід роботи заступником голови Ощадбанку, головою правління Укрінбанку.