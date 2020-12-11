Українці знову залишаться без запасів масок і засобів захисту? OBOZREVATEL звертається до Держрезерву

В Україні державний резерв був повністю не готовий до початку пандемії: в країні не було стратегічного запасу засобів медичного захисту. Через це не тільки злетіли ціни на маски, дезінфектори та інші товари, а й цієї продукції не вистачило на всіх, хто потребує.

OBOZREVATEL публічно, а також у письмових запитах звертається до Державного агентства резерву України з вимогою оприлюднити плани наповнення "запасів", а також розповісти про те, як проходить підготовка до наступної хвилі загострення епідеміологічної ситуації.

У чому суть?

Державний резерв наповнюється стратегічними запасами товарів першої необхідності, починаючи від зерна і свинини й закінчуючи нафтопродуктами. У період пандемії всі країни, де є такі відомства, склади наповнювали масками, засобами медичного захисту. А в Україні вже в перші місяці карантину виявилося, що держрезерв порожній.

"У країні немає нічого. Початок коронавірусу. А де Держрезерв? Просто мені цікаво. Порожній Держрезерв. Тобто в Україні 40 млн осіб – порожній Держрезерв!" – заявив у травні 2020 року президент Володимир Зеленський.

У лютому-березні, коли українці вийдуть із карантину, країна може зіткнутися зі ще однією хвилею зростання кількості тих, що заразилися. Однак на цей раз у чиновників є час для того, щоб підготуватися: закупити товари медичного захисту, наповнити резерви і потім розвести їх по медичних установах та бюджетних організаціях.

Резерв знову буде порожнім?

OBOZREVATEL публічно звертається до Державного резерву, а також направить письмові журналістські запити з вимогою відповісти на такі питання:

Як змінили плани закупівель через пандемію коронавірусу?

Скільки медичних масок та інших засобів захисту закуплять у державний резерв?

Скільки виділять на закупівлю засобів медичного захисту?

Якщо ситуація, яка виникала в нинішньому році, повториться в 2021-му, українці ризикують зіткнутися з різким зростанням цін і дефіцитом коштів медичного захисту. Крім того, співробітникам державних установ доведеться самостійно закуповувати маски, костюми, рукавички і дезінфектори.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні в розпал пандемії медичні маски і засоби захисту продавали за кордон, тоді як усередині країни ціни на ці вироби різко злетіли.