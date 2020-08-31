Українці отримають за долар більше: скільки коштує в банках і обмінниках

В Україні 31 серпня курс долара виріс на всіх сегментах валютного ринку. Особливо відчутно курс покупки виріс в банках (на 15 копійок), при цьому вартість продажу майже не змінилася. Таким чином, українці, які хочуть продати валюту, зароблять більше, а ті, хто купує – зміни не відчують. При цьому офіційна вартість (дані НБУ) зросла лише на 2 копійки.

Детальніше про курс валют – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Курс НБУ на 31 серпня

долар США – 27,48 грн (+2 копійки)

євро – 32,73 грн (+30 копійок)

Офіційний курс долара незначно виріс. НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,35 грн/$ (+15 копійок)

Продаж – 27,60 грн/$ (без змін)

Курс долара в банках зріс. minfin.com.ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,45 грн/$ (+9 копійок)

Продаж – 27,52 грн/$ (-4 копійки)

Курс долара в обмінниках виріс .finance.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.