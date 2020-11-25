Українці купуватимуть долари за новою ціною: де вигідніше і як змінився курс

В Україні 25 листопада курс долара виріс на 1-15 коп. на всіх сегментах ринку (зазнав незначних змін офіційний курс НБУ, однак відчутно подорожчала валюта в банках). При цьому, виходячи з вартості валют, продавати долари вигідніше в обмінниках, а купувати – в банках..

OBOZREVATEL зібрав для вас актуальні курси валют.

1 долар США – 28,37 грн (+1 коп.)

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися поблизу 28,5 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,3/28,5 грн", – спрогнозував старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Його колега з Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує: гривня найближчим часом змінить вартість до 28,5 гривень за долар, реагуючи на сформований фон. Стримуючим фактором буде виступати НБУ, який може вийти на ринок з інтервенціями. "Над ринком продовжує нависати велика хвиля гривневої ліквідності, яка може піти на покупку іноземної валюти, що сильно натисне на гривню", – прогнозує експерт.

Долар:

Купівля – 28,15 грн/$;

Продаж – 28,5 грн/$.

Долар:

Купівля – 28,33 грн/$;

Продаж – 28,37 грн/$.

2020 рік – 27,20 грн/долар

2021 рік – 28,12 грн/долар

2022 рік – 27,96 грн/долар

2023 рік – 28,10 грн/долар

2024 рік – 28,10 грн/долар

2025 рік – 28,10 грн/долар

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця листопада на курс долара впливатимуть новини про можливий повний локдаун, пауза у співпраці з МВФ і повернення ПДВ експортерам.

Думки аналітиків про те, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. У середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.