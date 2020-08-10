Українському бізнесу передбачили нову хвилю банкрутств через коронавірус

Падіння економіки в Україні може тривати до жовтня. При цьому коронакриза буде супроводжуватися другою хвилею банкрутств підприємств.

Про це заявив ексзаступник голови правління НБУ, фінансист, економіст Олександр Савченко в коментарі "Гордону". На його думку, економіка країни почне відновлюватися не наступного року, а тільки через два роки.

Таким чином він спростував заяву НБУ про те, що найгірший період вже позаду.

"Нас чекає не тільки друга хвиля коронавірусу, а друга хвиля банкрутств підприємств, які знайшли сили відкритися після карантину, але не витримали. У сфері послуг закриється близько 20% підприємств. Ця тенденція також торкнеться транспортних компаній і сфери будівництва", – сказав Савченко.

Економіст вважає, що якби не ціни на нафту, що впали навесні, то зниження ВВП України було б не 11%, а всі 15%.

"Помилково очікувати, що в третьому кварталі буде зростання. Мій прогноз – буде падіння в районі 10%. Тому що сприятлива кон'юнктура, коли ціни на нафту були мінімальними, пройшла. Зараз ціни на нафту будуть збільшуватися і ми вже почали закуповувати газ", – зазначив економіст.

Він вважає, що Україна може вийти на докризовий рівень розвитку через два роки.

"На мою думку, ми дійдемо до дна до жовтня. Потім до кінця року буде стагнація на дні і, швидше за все, тільки з наступного року дійсно може початися економічне зростання. Можливо, традиційний – дуже повільний по 3%, щоб за три роки вийти на компенсацію падіння. Але, на мою думку, ми можемо рости швидше і за два роки вийти на рівень минулого року", – розповів Савченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська економіка за підсумками 2020 скоротиться на 6%, але найгірший період вже позаду. У наступні роки її зростання складе близько 4%. Про це йдеться в оновленому інфляційному звіті за липень 2020 року, опублікованому на сайті НБУ.