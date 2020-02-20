Українські банки менше платитимуть за депозитами: експерти назвали нові ставки

В НБУ прогнозують, що ставки за гривневими вкладами в Україні знизять до 10% річних, а від доларів прибутковість взагалі впаде до 1%. Водночас повинні подешевшати кредити.

Банкіри вважають, що депозити не повинні бути способом заробітку і вже чекають мітингів вкладників. Про це повідомляє ТСН. "Це ми так жартуємо, що таке буде. Певний шок для населення, особливо для багатих верств населення, які значно заробляли на депозитах", – сказав заступник голови НБУ Олег Чурій.

При інфляції нижче 5% українські банки видаватимуть дешевші кредити, а отже даватимуть менші проценти за депозитами.

Ставка по депозитах

"Банкам необхідно залучати національну валюту для кредитування. Попит на іноземну валюту - він низький. Тому очікуємо, що до кінця року ставки по депозитах в іноземній валюті будуть нижчі - в районі 1%, а ставки по нацвалюті будуть в районі 10%", – каже Чурій.

Що менша відсоткова ставка за депозитами, то здоровіша економіка країни – вважає голова вітчизняного депозитарію, який до цього керував цінними паперами в Литві. Там відсотки за вкладами рахують максимум до п’яти.

"10% – це безризикова можливість заробити, і я вважаю, що це все ще приваблива ставка. Я б вважав, що відтік з депозитів не буде швидкий", – переконаний голова правління Національного депозитарію України Міндаугас Бакас.

Звичних ще кілька років тому високих ставок вже не буде, запевняють економісти. Принаймні НБУ до цього прагне.

"Депозит – це не спосіб заробітку, як звикли у нас. Я сподіваюся, що ставки опустяться нижче 10%. Для того, щоб отримати можливість банкам розпочати кредитування за ставкою хоча б 11-12% річних. Навіть 12% вже почне стимулювати до розвитку економіки", – так вважає директор інвестиційної групи Олександр Куликов.

Ставки впадуть після затвердження нової програми з МВФ, підписання якої поки що під питанням. Натомість, не зважаючи на можливе зменшення доходів за депозитами, вкладники отримають ті ж самі відсотки, які діяли на момент складання угоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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