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25 січня • оновлено в 17:33
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Україні загрожує масштабна "фінансова піраміда": економіст забив на сполох

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Кабмін разом з Нацбанком збудували в Україні "фінансову піраміду", продаючи іноземним спекулянтам на вигідних умовах облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це в ефірі ObozTV розповів економіст Ігор Гарбарук. За словами експерта, Україні доведеться брати новий кредит Міжнародного валютного фонду, щоб виплатити величезні відсотки за цими ОВДП.

"Програма співробітництва з МВФ дійсно потрібна. Маркарова (глава Мінфіну Оксана Маркарова – ред.) за підтримки Національного банку і Міністерства економіки за минулий рік побудувала фактично фінансову піраміду в нашій державі", – заявив експерт.

Гарбарук нагадав, що в руках іноземців на початок 2019 року перебувало ОВДП на суму 6,3 млрд грн. За 2019 року ця сума збільшилася до 115 млрд грн.

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"Фактично, ми активно продавали державні фінансові папери під неймовірно прибуткові облікові ставки. Плюс різниця на курсі – на початку року 28 грн/$, тепер маємо 23-24 грн/$. Люди отримували на короткострокових паперах, 3-6 місяців, до 25-30% прибутку. Жодному фінансовому спекулянту ніде в світі такі прибутки не снилися", – пояснив він.

За словами економіста, "будівництво фінансової піраміди було начебто необхідне", тому що держбюджет на 2019 рік був сформований минулим урядом на помилковому прогнозі курсу 29,4 грн/$.

"Невиконання бюджету через неправильне планування – імпортні ПДВ, акцизи і так далі – є страшним. Називаються різні суми дірки в бюджеті – 55 млрд грн, 87 млрд грн, понад 100 млрд грн. Дані відрізняються. Маркарова повинна була заповнювати ці дірки хоч якимось капіталом, щоб підтримувати соціальні виплати", – зазначив Гарбарук.

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"Співпраця з МВФ потрібна, тому що рано чи пізно за облігаціями внутрішньої позики доведеться платити скажені відсотки. Якщо співпраця з МВФ буде, вихід з цієї фінансової піраміди буде легше і безболісніше, буде фінансова "подушка"... Поки що цієї співпраці немає", – додав експерт.

Україні загрожує масштабна "фінансова піраміда": економіст забив на сполох

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст Ігор Гарбарук описав два сценарії для долара в 2020 році: він може зміцнитися на позначці 25-27 грн/$, або обвалитися до 31-33 грн/$.

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Теми
Економіка України: прогнози Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Ігор Гарбарук
Місце
Україна
Теги
ОВДП курс валют Економіка України МВФ
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