Україні загрожує масштабна "фінансова піраміда": економіст забив на сполох

Кабмін разом з Нацбанком збудували в Україні "фінансову піраміду", продаючи іноземним спекулянтам на вигідних умовах облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це в ефірі ObozTV розповів економіст Ігор Гарбарук. За словами експерта, Україні доведеться брати новий кредит Міжнародного валютного фонду, щоб виплатити величезні відсотки за цими ОВДП.

"Програма співробітництва з МВФ дійсно потрібна. Маркарова (глава Мінфіну Оксана Маркарова – ред.) за підтримки Національного банку і Міністерства економіки за минулий рік побудувала фактично фінансову піраміду в нашій державі", – заявив експерт.

Гарбарук нагадав, що в руках іноземців на початок 2019 року перебувало ОВДП на суму 6,3 млрд грн. За 2019 року ця сума збільшилася до 115 млрд грн.

"Фактично, ми активно продавали державні фінансові папери під неймовірно прибуткові облікові ставки. Плюс різниця на курсі – на початку року 28 грн/$, тепер маємо 23-24 грн/$. Люди отримували на короткострокових паперах, 3-6 місяців, до 25-30% прибутку. Жодному фінансовому спекулянту ніде в світі такі прибутки не снилися", – пояснив він.

За словами економіста, "будівництво фінансової піраміди було начебто необхідне", тому що держбюджет на 2019 рік був сформований минулим урядом на помилковому прогнозі курсу 29,4 грн/$.

"Невиконання бюджету через неправильне планування – імпортні ПДВ, акцизи і так далі – є страшним. Називаються різні суми дірки в бюджеті – 55 млрд грн, 87 млрд грн, понад 100 млрд грн. Дані відрізняються. Маркарова повинна була заповнювати ці дірки хоч якимось капіталом, щоб підтримувати соціальні виплати", – зазначив Гарбарук.

"Співпраця з МВФ потрібна, тому що рано чи пізно за облігаціями внутрішньої позики доведеться платити скажені відсотки. Якщо співпраця з МВФ буде, вихід з цієї фінансової піраміди буде легше і безболісніше, буде фінансова "подушка"... Поки що цієї співпраці немає", – додав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст Ігор Гарбарук описав два сценарії для долара в 2020 році: він може зміцнитися на позначці 25-27 грн/$, або обвалитися до 31-33 грн/$.

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