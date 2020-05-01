Україні потрібно знайти сотні мільярдів на фінансування держборгу – НБУ

Україні для виконання всіх своїх фінансових зобов'язань у 2020 році потрібні 644 млрд грн, 300 млрд зможуть залучити з бюджету, а ще 346 млрд грн доведеться знайти.

Про це в ефірі "Право на владу" заявив член ради НБУ Василь Фурман. "Фінансові потреби нашої держави становлять в цілому 644 млрд грн. Тобто їх треба десь залучити. Це крім доходів. При тому, що бюджет становить близько 1 трлн грн. В тому числі, ці кошти ми візьмемо за рахунок державного бюджету – це майже 300 млрд. Потрібно знайти 346 млрд грн – це погашення державного боргу", – заявив Фурман.

При цьому в НБУ впевнені, що ні дефолт, ні проблеми з обслуговуванням держборгу Україні не загрожує. Один з можливих джерел погашення заборгованості – нові борги. Наприклад, тільки кредит від МВФ може скласти більше $ 5,5 млрд, при цьому його отримання відкриє можливість взяти дешеві кредити в інших фінансових установах.

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