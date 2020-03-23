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23 березня • оновлено в 18:15
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Україна зважилася попросити у МВФ величезну суму через пандемію

3.3т
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Україна хоче отримати від МВФ близько $10 млрд, що включатиме $5,5 млрд в рамках трирічної програми і $4,5 млрд допомоги для подолання коронавірусу.

Про це з посиланням на словами співрозмовника з НБУ повідомила "Економічна правда". Напередодні у МВФ заявили, що для боротьби з коронавірусом країни зможуть скористатись додатковими інструментами підтримки. Йдеться про механізм пришвидшеного кредитування (Rapid Credit Facility, RCF) та інструмент швидкого фінансування (Rapid Financing Instrument, RFI).

Допомога МВФ

Допомога МВФ

Однак за інформацією сайту, Україна розглядає інший варіант – збільшення фінансування в рамках програми трирічної програми співпраці (EFF) приблизно в $10 млрд.

"ЕFF – зрозумілий нам інструмент підтримки, по якому досягнуто попередньої згоди на 5,5 млрд доларів. Можна збільшити обсяг цієї програми, і віддати повністю або частково уряду, перший, збільшений з 0,6 до 2-2,5 млрд доларів транш на перекриття нагальних потреб у зв’язку з коронавірусом", – повідомив співрозмовник видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
кредитування України
Місце
Україна
Теги
національний банк України МВФ
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Мир Миру
Мир Миру
Використання кредитних коштів підпадають під жорсткий народний контроль, адже саме народ потім буде всі міжнародні позики відпрацьовувати. Не продавати ж землю України в період кризи?
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Мир Миру, в Украине под народный контроль ничего нэ пидпадае, потому что во ван клиберну на мнение народа наплевать и он с ермекбаем делает то, что им велит беня, так что никакого народного контроля, а тем более жесткого.Знаменитый пианист ни перед кем , ни в чем и никогда еще не отчитывался.Это бульдозер.
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злой укр
злой укр
просите больше,всё равно пошлют очень далеко.никому вы теперь не нужны,попрошайки!
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