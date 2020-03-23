Україна зважилася попросити у МВФ величезну суму через пандемію

Україна хоче отримати від МВФ близько $10 млрд, що включатиме $5,5 млрд в рамках трирічної програми і $4,5 млрд допомоги для подолання коронавірусу.

Про це з посиланням на словами співрозмовника з НБУ повідомила "Економічна правда". Напередодні у МВФ заявили, що для боротьби з коронавірусом країни зможуть скористатись додатковими інструментами підтримки. Йдеться про механізм пришвидшеного кредитування (Rapid Credit Facility, RCF) та інструмент швидкого фінансування (Rapid Financing Instrument, RFI).

Допомога МВФ

Однак за інформацією сайту, Україна розглядає інший варіант – збільшення фінансування в рамках програми трирічної програми співпраці (EFF) приблизно в $10 млрд.

"ЕFF – зрозумілий нам інструмент підтримки, по якому досягнуто попередньої згоди на 5,5 млрд доларів. Можна збільшити обсяг цієї програми, і віддати повністю або частково уряду, перший, збільшений з 0,6 до 2-2,5 млрд доларів транш на перекриття нагальних потреб у зв’язку з коронавірусом", – повідомив співрозмовник видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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