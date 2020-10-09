Україна введе санкції через Крим проти ще однієї країни

Кабінет міністрів ухвалив рішення застосувати проти Нікарагуа (країна в Центральній Америці) санкції через те, що вони призначили консула в анексованому Криму.

Відповідне рішення підтримав 9 жовтня Кабмін. Санкції повинен затвердити РНБО, президент і Верховна Рада. "У відповідь на протиправні дії за призначенням консула пропонуємо ввести санкції", – анонсував рішення віцепрем'єр Олексій Резніков.

Відзначимо,президент Росії Володимир Путін визнав, що санкції щодо Росії через анексію Криму створюють проблеми.

Однак їх, на його думку, можна подолати. Про це він сказав у четвер, 20 серпня, під час відвідування Російської академії народного господарства і державної служби, повідомив ТАСС.

"На жаль, нам там (у Криму, – Ред.) створюють певні перешкоди й перепони різними способами, вводяться відомі обмеження, санкції і так далі. Але це все справа техніки: було б бажання – ми будь-які складнощі подолаємо", – сказав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній канцлер Німеччини та друг президента Росії Володимира Путіна Герхард Шредер заявив, що жоден російський президент не віддасть Крим Україні.

Також Шредер висловився за зняття санкцій із Росії під приводом допомоги їй у боротьбі з епідемією та зменшення втрат економіки від карантину.

У Європі заявили, що зняття санкцій із Росії зупинить війну на Донбасі. Там уважають, що РФ розв'язала війну просто тому, що побоюється за свою безпеку.

США продовжать політику санкцій щодо Росії, яка розв'язала війну на Донбасі. Про це стало відомо після переговорів держсекретаря США Майка Помпео з главою МЗС Дмитром Кулебою.

Посли країн – членів Євросоюзу ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії за анексію Криму ще на один рік.