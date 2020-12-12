Україна візьме в кредит майже 470 млрд, щоб погасити старі борги, – Марченко
Україна в 2021-му візьме в борг у міжнародних кредиторів 180 млрд грн, а у "внутрішніх" – ще 497 млрд грн. Левова частка зазначеної суми (468 млрд) піде на погашення вже взятих боргів.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. "Загалом в наступному році плануємо отримати з зовнішніх джерел близько 180 млрд гривень ($ 6,41 млрд за поточним курсом. – Ред.). Переважно від наших міжнародних партнерів. Для України – це "підйомна" сума. Внутрішні запозичення плануємо на рівні 497 млрд. Зате віддати кредиторам повинні 468 млрд гривень. Дійсно, левова частка запозичень призначена для погашення боргів попередніх періодів", – сказав Марченко.
При цьому за оцінками міністра кредити для України подешевшають на початку наступного року. Проблеми можуть виникнути в разі згортання програми співпраці з МВФ. Тоді Україна втратить не тільки кредити від Фонду, а й підтримку від інших кредиторів. Так, інвестори охочіше дають в борг тим країнам, які мають активні програми співпраці з МВФ.
Раніше Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення виділити Україні кредит у розмірі 300 млн доларів (близько 8,4 млрд грн). Гроші повинні витратити на соціальний захист.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
рішення про видачу чергового кредиту Україні в розмірі $5 млрд було ухвалено МВФ 9 червня. Кошти підуть на підтримку економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.
Також у Мінфіні заявили, що частину коштів від траншу мають намір направити на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.