Україна візьме в кредит $100 млн на відновлення Донбасу

Кабінет міністрів України ухвалив низку постанов, які дозволять отримати кредит на $100 млн на відновлення Донбасу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні у середу, 2 вересня.

"Сьогодні ми розглянемо важливі реінтеграційні постанови, які дозволять пришвидчити отримання позики від Міжнародного банку реконструкції і розвитку. Це $100 млн на відновлення територій, що постраждали внаслідок російської агресії на сході України", – сказав Шмигаль.

За його словами, ці кошти можуть бути спрямовані на покращення транспортної інфраструктури, на відновлення сільського господарства в Луганській і Донецькій областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна почала розробляти амбітну економічну стратегію для Донбасу. Дорожню карту сподіваються представити вже у вересні.

Для відновлення окупованій Росією частини Донбасу потрібно близько 10 млрд доларів (277 млрд грн). Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.