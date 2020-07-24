Україна візьме новий кредит, щоб погасити старі борги

Україна випустить нові єврооблігації (боргові цінні папери) на $2 млрд, за рахунок яких викупить старі з погашенням у 2021 і 2022 роках на загальну суму $846,15 млн.

Євробонди будуть викуплені за 104,5% і 105,5% від номіналу. Про це з посиланням на дані Ірландської фондової біржі повідомив "Інтерфакс-Україна".

Погашення нових облігацій відбудеться у 2033 році. Дата розрахунків за єврооблігаціями-2021 і 2022 призначена на 28 липня. За єврооблігаціями-2033 – на 30 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гроші, отримані від МВФ, Україна витратить на пенсії, зарплати бюджетників, будівництво шкіл та садочків.

МВФ планує у вересні 2020 року перевірити, як Україна виконує умови по кредитній програмі stand-by. Від результатів залежить виділення наступного траншу.

Україна збирається взяти кредит шляхом випуску євробондів (боргових облігацій), щоб погасити старі борги.