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Україна візьме новий кредит, щоб погасити старі борги

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Mакроекономіка
2,0 т.
Україна візьме новий кредит, щоб погасити старі борги

Україна викупить євробонди. nerdwut.de

Україна випустить нові єврооблігації (боргові цінні папери) на $2 млрд, за рахунок яких викупить старі з погашенням у 2021 і 2022 роках на загальну суму $846,15 млн.

Євробонди будуть викуплені за 104,5% і 105,5% від номіналу. Про це з посиланням на дані Ірландської фондової біржі повідомив "Інтерфакс-Україна".

Погашення нових облігацій відбудеться у 2033 році. Дата розрахунків за єврооблігаціями-2021 і 2022 призначена на 28 липня. За єврооблігаціями-2033 – на 30 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гроші, отримані від МВФ, Україна витратить на пенсії, зарплати бюджетників, будівництво шкіл та садочків.

МВФ планує у вересні 2020 року перевірити, як Україна виконує умови по кредитній програмі stand-by. Від результатів залежить виділення наступного траншу.

Україна збирається взяти кредит шляхом випуску євробондів (боргових облігацій), щоб погасити старі борги.

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