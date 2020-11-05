Україна витратить третину всіх доходів на кредити: озвучено критичну статистику

Олександр Литвин Mакроекономіка 13:20, 5.11.2020 Оновлено: 13:42, 5.11.2020

Дефіцит державного бюджету України в 2021 році досягне 6% ВВП або 270 млрд грн. Це в два рази вище межі, встановленої в Бюджетному кодексі.

Про це 5 листопада під час презентації звіту про дослідження головного фінансового документа країни заявив у Верховній Раді глава Рахункової палати Валерій Пацкан. "Можна порівнювати рівень дефіциту щодо боргу до ВВП. Але при цьому потрібно порівнювати також і середню вартість і терміни кредитів. Наші борги дорожче і більш короткі. Частка державного боргу – 39% всіх фінансових ресурсів державного бюджету", – зазначає Пацкан.

На виплату боргу передбачено витратити третину державного бюджету – майже 620 млрд грн. Тільки на обслуговування боргу піде кожна сьома гривня. Обсяг державного та гарантованого державного боргу зросте до 2,9 трлн. Це майже 5% ВВП, що більше бюджетної межі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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