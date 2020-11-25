Україна викрила Білорусь у "недружніх діях" і ввела нове мито: до чого призведе

В Україні Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі назвала "дискримінаційними та недружніми діями" Білорусі їхнє рішення обмежити поставки (експорт) відходів і брухту чорних металів. У відповідь комісія ввела спеціальне мито на певний товар з Білорусі.

Відповідне повідомлення 25 листопада опублікувало офіційне видання Кабміну "Урядовий кур'єр". Обмеження набудуть чинності через сім днів після дати оприлюднення.

На що введуть обмеження?

Мито в розмірі 16,08% від вартості введуть на сталеві прутки, виготовлених зі сталі марок C72D2 і C72D, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 70 00, і C82D2 і C82D, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 90 00.

Їх застосовують для виготовлення куль, залізничного кріплення, ресорів, пружин різного призначення, клепаних, болтових і зварних конструкцій, виробництва заклепок та ін.

Білоруські виробники зможуть продавати цю продукцію, але за рахунок мита їх вартість буде значно вищою, ніж аналогічні українські прутки. Тобто вони втратять конкурентну перевагу.

Унаслідок в Україні можуть подорожчати і кінцеві товари (ресори, пружини тощо).

Чому дії Білорусі визнали "недружніми"?

Угоди між урядом України і Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17.12.1992 та Договору про зону вільної торгівлі від 18.10.2011 (СНД) забороняють вводити обмеження. Білорусь ці правила порушила, і щоб залишити лом і відходи всередині країни, обмежила їх експорт у низку країн, зокрема й в Україну.

"Враховуючи зазначене та керуючись положеннями статті 29 Закону, Комісія ухвалила рішення № 467/2020 / 4411-03 "Про встановлення фактів дискримінаційних і недружніх дій із боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України – виробників сталевих прутків", – йдеться в публікації.

Тобто Білорусь заподіяла шкоду українським виробникам сталевих прутків, коли залишила їх без своєї сировини. У відповідь Україна фактично обмежила імпорт сталевих прутків із Білорусі, тобто підтримала власних виробників.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Україна 20 листопада ввела санкції проти Білорусі через фальсифікацію виборів президента та порушення прав людини. Як заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, у такий спосіб Київ приєднався до санкцій Євросоюзу проти Мінська.