Україна викрила Білорусь у "недружніх діях" і ввела нове мито: до чого призведе

В Україні Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі назвала "дискримінаційними та недружніми діями" Білорусі їх рішення обмежити поставки (експорт) відходів і брухту чорних металів. У відповідь комісія ввела спеціальне мито на певний товар з Білорусі.

Відповідне повідомлення 25 листопада опублікувало офіційне видання Кабміну "Урядовий кур'єр". Обмеження набудуть чинності через сім днів після дати оприлюднення.

Мито в розмірі 16,08% від вартості введуть на сталеві прутки, виготовлених зі сталі марок C72D2 і C72D, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 70 00, і C82D2 і C82D, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 90 00.

Їх застосовують для виготовлення куль, залізничного кріплення, ресорів, пружин різного призначення, клепаних, болтових і зварних конструкцій, виробництва заклепок і ін.

Білоруські виробники зможуть продавати цю продукцію, але за рахунок мита їх вартість буде значно вищою, ніж аналогічні українські прутки. Тобто вони втратять конкурентну перевагу.

В кінцевому результаті в Україні можуть подорожчати і кінцеві товари (ресори, пружини і т.д).

Угоди між урядом України і Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17.12.1992 та Договору про зону вільної торгівлі від 18.10.2011 (СНД) забороняють вводити обмеження. Білорусь ці правила порушила, і щоб залишити лом і відходи всередині країни, обмежила їх експорт в низку країн, в тому числі і Україну.

"Враховуючи зазначене та керуючись положеннями статті 29 Закону, Комісія ухвалила рішення № 467/2020 / 4411-03 "Про встановлення фактів дискримінаційних і недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України – виробників сталевих прутків", – йдеться в публікації.

Тобто Білорусь нашкодила українським виробникам сталевих прутків, коли залишила їх без своєї сировини. У відповідь Україна фактично обмежила імпорт сталевих прутків з Білорусі, тобто підтримала власних виробників.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Україна 20 листопада ввела санкції проти Білорусі через фальсифікацію виборів президента та порушення прав людини. Як заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у такий спосіб Київ приєднався до санкцій Євросоюзу проти Мінська.