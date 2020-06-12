У МФВ спрогнозували, через скільки років Україна вийде з коронавірусної кризи
На відновлення економіки України після спаду через пандемію коронавірусу може знадобитися до 3-4 років.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Такий прогноз оприлюднили експерти Міжнародного валютного фонду після схвалення програми фінансової підтримки країни, передає Bloomberg.
"Згідно з базовими показниками, прогнозується, що темпи економічного зростання будуть збільшуватися поступово протягом наступних років до 4% із досягненням подальшого прогресу в здійсненні структурних реформ.
Очікується, що обсяг виробництва не досягне докризового рівня до 2023-2024 року", – йдеться у прогнозі.
Зазначається, що МФВ посилається в прогнозі на стійкі ризики, пов'язані з COVID-19, обмежений бюджетний простір уряду і слабкий споживчий попит.
У 2021 році Україна додасть до ВВП 1,1%. Скорочення ВВП у поточному році склало 8,2%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна повністю отримала перший транш МВФ обсягом 2,1 млрд доларів 12 червня. Гроші направили в країну ще 10 червня.